Довибори показали розчарування виборців у партії влади, – «Європейська Солідарність»

Явка на проміжних виборах до Верховної Ради станом на 20:00 становила 20,99% в Донецькій області та 35,05% на Прикарпатті

Деякі партії не спромоглися підтримати єдиного кандидата, що вартувало кількох відсотків для Руслана Кошулинського, зазначили в «ЄС»

Результати екзит-полу на 87 виборчому окрузі свідчать, що позиція щодо об’єднання демократичних сил і зняття кандидатки «Європейської Солідарності» на користь Руслана Кошулинського були правильним кроком.

Про це йдеться в заяві партії.

У заяві вказано, що партія ще раз зарекомендувала себе як відповідальна політична сила, яка здатна свій вузькопартійний інтерес підпорядковувати загальній меті опозиційних проукраїнських сил.

«Шкода, що інші опозиційні партії, на відміну від «ЄС», не спромоглися публічно підтримати Руслана Кошулинського, і це мовчання вартувало тих кількох відсотків, які б точно спрацювали на перемогу єдиного опозиційного кандидата», – зазначається в заяві.

Довибори до парламенту зафіксували розчарування виборців у партії влади, зазначають у «Європейській солідарності», адже кандидату від «Слуги народу» не допомогла особиста підтримка Зеленського, який за день до виборів працював його ВІП-агітатором і в прямому ефірі обговорював з кандидатом вакцинування на Івано-Франківщині, яка опинилася в червоній зоні через безвідповідальність власників «Буковелю».

Також партія закликала всіх учасників виборчого процесу зосередити зусилля на чесному підрахунку голосів, захисті результатів і високоймовірної перемоги Руслана Кошулинського.

Крім того, у партії зазначили, що третє місце кандидатки від «ЄС» Юлії Кузьменко на Донеччині показали безальтернативність партії як демократичної опозиційної партії, спроможної мобілізувати проукраїнський електорат південних та східних областей.

«Це при тому, що кампанія проходила без участі самої кандидатки, чиї права грубо порушувалися владою. Під тиском Банкової суд не відпустив Юлію Кузьменко на поруки депутатів. Але Юлі і нашій команді вдалося донести цьому важливому регіону нашу програму, позицію і переконання, що Україна починається з Донбасу. Прикро, що інші демократичні партії не підтримали єдиного кандидата від «ЄС», тоді б результат Кузьменко був би більш переконливим», – зазначили в заяві.

На цих довиборах партія показала готовність до справжнього об’єднання патріотичних проукраїнських сил заради країни, аби дати відсіч олігархату і реваншу, сказано в заяві.

«Шлях до об’єднання – безальтернативний, якщо ми хочемо зберегти країну і врятувати її від зеленої непрофесійної команди», – резюмували в партії.

Явка на проміжних виборах до Верховної Ради станом на 20:00 становила 20,99% в Донецькій області та 35,05% на Прикарпатті.

Згідно оприлюднених даних екзит-полів, на проміжних виборах в окрузі №87 в Івано-Фанківській області найбільше голосів набрали кандидати Олександр Шевченко («За майбутнє») і Руслан Кошулинський (ВО «Свобода»). Причому за даними групи «Рейтинг» Шевченко випереджає суперника менш ніж на один відсоток.

Нагадаємо, що у неділю, 28 березня, в Донецькій та Івано-Франківській областях обирали двох народних депутатів серед 32 кандидатів. Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.

Зранку в неділю спостерігачі громадського руху «Чесно» повідомили про незначну явку виборців на проміжних виборах народних депутатів у двох виборчих округах. Загалом вона не перевищувала 8%.

Також на довиборах до Верховної ради України, які сьогодні відбуваються у двох областях, було зафіксовано порушення, пов'язані з організаційними моментами.

Зокрема в Надвірній помітили офіційного спостерігача, що допомагав виборцям заповнювати бюлетень. Також стало відомо, що на прикарпатській дільниці у 87-му виборчому окрузі виборець проголосував за посвідченням водія.

Від пропрезидентської партії «Слуга народу» по округу до парламенту балотувався стронгмен Василь Вірастюк. У зв’язку з цим громадянська мережа Опора засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Володимира Зеленського за участі кандидата в народні депутати Василя Вірастюка.

Раніше повідомлялося, що кандидатка від партії «Європейська солідарність» у 87-му окрузі Маруся Звіробій 16 березня зняла свою кандидатуру на користь «свободівця» Руслана Кошулинського.