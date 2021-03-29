«За шмат гнилої ковбаси, у вас хоч матір попроси». Довибори в Раду: післямова

Люди все ще готові обміняти свій голос на 500 гривень

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Вчера прошли довыборы в ВР. Есть два показательных момента. Первый это явка. В округе №50 в Донецкой области на довыборах в Верховную Раду приняло участие 20,99% избирателей, в округе №87 в Ивано-Франковской области – 35,05%. Второй момент - это зафиксированные факты подкупа избирателей.

Начнём с явки. В Донецкой области на выборы пришли 32 000 избирателей из 152 595. В итоге фактически 21% решили, кто будет депутатом ВР от округа и частично выбрали то, какой будет жизнь страны. В Ивано-Франковской области депутата избрали так же меньшинство избирателей. Там из 148 532 избирателей приняли участие в довыборах чуть более 52 000 избирателей. Это уже больше, чем на 50 округе, но такое количество тоже является меньшинством от всех избирателей. В общем, на обоих округах активное меньшинство сделало свой выбор и мнение пассивного большинства просто не будет учтено. И это гражданская позиция, которая определяет современный тренд на выборах.

Можно долго говорить про апатию и про разочарование избирателей, но когда 79% или 65% будут интересоваться почему у них все так плохо, то в том числе и по причине того, что они проигнорировали выборы. По факту им безразлично, кто будет править страной. Им безразлична идеология кандидата. Им даже безразличны его программа и его же обещания. Скорее всего они не верят, что влияют на процессы, которые могли бы изменить их жизнь к лучшему и не верят, что выборы как-то позитивно повлияют на их жизнь. Потому и такая пассивная позиция.

А теперь о втором моменте. О подкупе. К сожалению вновь зафиксированы продажа голосов. Люди все еще готовы обменять свой голос на 500 гривен. И считают, что это правильно. Проблема не только в том, что они или их дети будут жить плохо после такого, ведь те, кто скупает голоса, не идет в ВР заниматься политикой и развитием государства, но и жизнь всех остальных украинцев не улучшится. К сожалению, продажные и тупые избиратели, это не только бич нашего время, но и диагноз всей политической системе. Ведь именно такие избиратели приводят в ВР насильников и людей олигархов, которые идут в ВР лишь за собственным обогащением и для лоббирования интересов. Потому что купив голос избирателя такой избранник уже ничего не должен тем, кто взял от него деньги, а значит он будет пилить бюджет, отстаивать свои личные интересы и продавать голосования. И продажность избирателя станет залогом его же бедности и отсутствия даже шанса на изменения к лучшему для страны в целом.

По итогу могу скачать, что все выше перечисленные факты свидетельствуют о том, что общество все еще инфантильно и не зрело, а многие в ВР идут не вписать свое имя на скрижалях истории, а улучшить свое благосостояние. И пока избиратель так себя ведет – на глобальные позитивные изменения Украина может не рассчитывать в ближайшее время. К сожалению все еще остаются актуальными и слова Кобзаря:

«За шмат гнилої ковбаси,

У вас хоч матір попроси,

То оддасте.»

Джерело: блог Борислава Берези

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