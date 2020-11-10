Голова партії «Слуга народу» назвав орієнтовну дату з’їзду політичної сили

На з'їзді будуть обрані кандидати в народні депутати від партії, які балотуватимуться на довиборах до Верховної Ради

Партія збереться на з'їзд у січні 2021, – сказав Корнієнко

З'їзд партії «Слуга народу» відбудеться орієнтовно в січні 2021 року. Про це повідомив голова партії Олександр Корнієнко.

«У нас запланований приблизно в січні з'їзд. Чому? Тому що в нас попереду довибори за трьома округами до Верховної Ради – потенційно, за двома – точно», – сказав Корнієнко на спільній пресконференції з главою фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давидом Арахамією у вівторок у Києві.

За словами Корнієнка, народний депутат із фракції «Слуга народу» Зиновій Андрійович вже заявив, що достроково складе повноваження народного депутата.

«Також є пан (позафракційний депутат Руслан – ред.) Требушкін, який, наскільки я розумію, висловлює бажання піти в мери... і є імовірність, що в Херсоні наш народний депутат виграє вибори мера», – пояснив він.

За словами політика, на з'їзді будуть обрані кандидати в народні депутати від партії, які балотуватимуться на довиборах до Верховної Ради.

Він також нагадав, що, згідно із законодавством, проміжні вибори проводяться останньої неділі березня, або останньої неділі жовтня.

Як повідомлялося, рейтинг «Слуги народу» продовжує падати, «Євросолідарності» – зростає.