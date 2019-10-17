ЦВК планує спростити порядок зміни місця голосування



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Члени Комісії запрошують долучитися до процесу громадськість

Центральна виборча комісія опрацьовує можливість спрощення процедури тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси виборця та запрошує долучитися до цього процесу громадськість.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

«З метою залучення громадськості та інших заінтересованих субʼєктів до процесу прийняття рішень Центральною виборчою комісією під час наради членів Комісії було вирішено оприлюднити підготовлений Службою розпорядника Державного реєстру виборців проєкт Порядку тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси для надання пропозицій та зауважень до нього», - ідеться в повідомленні.

Запропонована редакція Порядку містить низку принципово нових положень, спрямованих на сприяння реалізації права голосу кожного виборця.

Зокрема, проєктом Порядку передбачається можливість використання механізму тимчасової зміни місця голосування (ТЗМГ) виборцем, стосовно якого у Державному реєстрі виборців наявна службова відмітка про вибуття з виборчої адреси (виборча адреса якого не визначена).