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    ЦВК пояснила, як слід ставити штамп «Вибув»

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    <span>Бюлетені для голосування на позачергових виборах</span> - ЦВК пояснила, як слід ставити штамп «Вибув»
    Бюлетені для голосування на позачергових виборах

    Передрукування виборчих бюлетенів для голосування в округах, де кандидати у народні депутати вибули, здійснюватися не буде

    Центральна виборча комісія зобов’язала дільничні виборчі комісії 42 одномандатних виборчих округів проставити штамп «Вибув» в бюлетенях на відомостях стосовно кандидатів у народні депутати, реєстрацію яких скасовано.

    Про це 15 липня повідомляє пресслужба ЦВК.

    «У зв’язку з прийняттям постанов ЦВК про скасування реєстрації кандидатів у народні депутати України в ОВО № 12, 17, 21, 24, 27, 31, 32, 36, 39, 40, 64, 65, 70, 74 – 76, 78, 81, 84, 94, 96, 97, 100 – 102, 123, 130, 135, 136, 141, 143, 149, 159, 176, 182 – 184, 200 – 202, 204, 212 на позачергових виборах народних депутатів і неможливістю здійснити передрукування виборчих бюлетенів для голосування в цих округах Комісія зобов’язала дільничні виборчі комісії звичайних та спеціальних виборчих дільниць вказаних ОВО на своїх засіданнях з приймання виборчих бюлетенів одночасно з проставленням печатки ДВК внести зміни до виборчих бюлетенів шляхом проставлення штампа «Вибув» на відомостях стосовно кандидатів у народні депутати, реєстрацію яких скасовано», - заявили в ЦВК.

    Зазначається, що також встановлено, що штамп «Вибув» проставляється горизонтально таким чином, щоб його відтиск охоплював порожній квадрат та прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) і частину інших відомостей про кандидата в народні депутати. При цьому відтиск штампа не повинен охоплювати відомості щодо іншого кандидата в народні депутати.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія 15 липня завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України.

    Вибори пройдуть 21 липня.

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