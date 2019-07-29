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    ЦВК прийняла протоколи з печатками вже від 198 окружкомів

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    ЦВК прийняла протоколи з печатками вже від 198 окружкомів

    Центрвиборчкому залишилося опрацювати оригінальні протоколи однієї ОВК

    Центральна виборча комісія (ЦВК) у понеділок, 29 липня, прийняла оригінальні протоколи з результатами голосування на позачергових виборах до Верховної Ради з одномандатного виборчого округу №198.

    Таким чином Комісія прийняла протоколи з печатками у 198 окружних виборчих комісій із загальної кількості 199.

    Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

    «Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО № 198 (Черкаська область). Таким чином, станом на 29 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 198 одномандатних виборчих округів», - йдеться у повідомленні.

    Водночас ЦВК доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування ОВК № 79 з поміткою «уточнений» до 31 липня.

    У засіданні Комісії оголошено перерву.

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