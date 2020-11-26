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    Група людей в чорному намагалась заблокувати виборчу комісію під Києвом

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    Чоловіки увірвалися до приміщення виборчої дільниці - Група людей в чорному намагалась заблокувати виборчу комісію під Києвом
    Чоловіки увірвалися до приміщення виборчої дільниці

    Поліція затримала п'ятьох правопорушників

    У селищі Коцюбинське невідомі особи у чорному одязі та в темних окулярах увірвалися до виборчої дільниці під час перерахунку голосів результатів виборів до органів місцевого самоврядування. Невідомі чоловіки почали блокувати роботу членів комісії і виникла штовханина.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Працівники поліції прибули на місце події, де затримали п'ятьох праворушників у порядку ст. 208 КПК України.

    Один із затриманих – представник однієї з політичних партій, який пояснив правоохоронцям, що таким чином мав намір бути присутнім під час перерахунку голосів. Його спільники – це приватні охоронці.

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    Група людей в чорному намагалась заблокувати виборчу комісію під Києвом
    Група людей в чорному намагалась заблокувати виборчу комісію під Києвом
    Група людей в чорному намагалась заблокувати виборчу комісію під Києвом
    Група людей в чорному намагалась заблокувати виборчу комісію під Києвом
    Група людей в чорному намагалась заблокувати виборчу комісію під Києвом

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.

    Теги: Національна поліція України кримінал вибори Київщина
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