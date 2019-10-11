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    ЦВК призначила місцеві вибори в 86 об'єднаних територіальних громадах

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    ЦВК призначила місцеві вибори в 86 об'єднаних територіальних громадах

    Загалом, за попередніми підрахунками у цих виборах зможуть взяти участь понад 380 тисяч осіб

    Центрвиборчком призначив на 22 грудня 2019 року перші місцеві вибори — голосування відбудеться у 86 об'єднаних територіальних громадах.

    Про це повідомили в пресслужбі ЦВК.

    На засіданні 11 жовтня члени комісії розглянули звернення 21 обласної держадміністрації щодо призначення місцевих виборів у зв’язку з утворенням об’єднаних територіальних громад.

    ЦВК визнала ці звернення відповідними до вимог Конституції. Так, 22 грудня перші вибори відбудуться у 86 об’єднаних територіальних громадах (1 міській, 16 селищних, 69 сільських ОТГ).

    Зокрема, у Вінницькій області такі вибори відбудуться у 3 об’єднаних територіальних громадах, у Волинській області — у 2 ОТГ, у Дніпропетровській області — в 5 ОТГ, у Донецькій області — в 1 ОТГ, у Житомирській — в 1 ОТГ, у Закарпатській області — в 9 ОТГ, у Запорізькій області — у 8 ОТГ, в Івано-Франківській області — в 6 ОТГ, у Київській області — в 2 ОТГ, у Кіровоградській області — в 6 ОТГ, у Луганській області — в 1 ОТГ, у Миколаївській області — в 2 ОТГ, в Одеській області — в 5 ОТГ, у Полтавській області — в 6 ОТГ, у Рівненській області — в 9 ОТГ, у Тернопільській області — в 4 ОТГ, у Харківській області — в 4 ОТГ, у Херсонській області — в 2 ОТГ, у Хмельницькій області — в 4 ОТГ, у Чернівецькій області — в 1 ОТГ, у Чернігівській області — в 5 ОТГ.

    «Загалом, за попередніми підрахунками у цих виборах зможуть взяти участь понад 380 тисяч осіб», — йдеться у повідомленні.

    Також у ЦВК нагадали, що за попередні 4 роки в Україні відбулися перші місцеві вибори у 896 ОТГ.

    ЦВК вибори
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