ЦВК скасувала реєстрації 11 кандидатів у нардепи



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ЦВК зняла з виборів 11 кандидатів Фото: УНІАН

З реєстрації кандидатами зняли, зокерма, представників Опоплатформи і Опоблоку

«Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями та у порядку самовисування, про відмову балотуватися на позачергових виборах народних депутатів України, Комісія скасувала реєстрацію 11 кандидатів у народні депутати України. А саме: у порядку самовисування – Ретівова І.О. – в ОВО № 50, Бабенка М.М. – в ОВО № 90, Глиняного Л.П. – в ОВО № 92, Бойка О.В. – в ОВО № 97, Костяка М.М. – в ОВО № 183; висунутих Політичною партією «Опозиційна платформа – За життя» – Подостройця К.О. – в ОВО № 135, Бальжик М.М. – в ОВО № 136, Граждана В.В. – в ОВО № 141, Шкарівського В.М. – в ОВО № 143; висунутих політичною партією «Опозиційний блок» – Тулюлюка О.В. – в ОВО № 204, Левківського М.П. – в ОВО № 207», – йдеться у повідомленні, передає УНІАН.

При цьому Комісія внесла зміни до своєї постанови про форму, колір і тексти виборчих бюлетенів для голосування в одномандатних виборчих округах, виключивши із відповідних додатків відомості про вказаних кандидатів.

Як повідомлялося раніше, Центральна виборча комісія уповноважила Державне підприємство спеціального звʼязку здійснити передачу виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України відповідним окружним виборчим комісіям.