  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЦВК скасувала реєстрації 11 кандидатів у нардепи

    • Розсилка
    ЦВК зняла з виборів 11 кандидатів - ЦВК скасувала реєстрації 11 кандидатів у нардепи
    ЦВК зняла з виборів 11 кандидатів
    Фото: УНІАН

    З реєстрації кандидатами зняли, зокерма, представників Опоплатформи і Опоблоку

    «Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями та у порядку самовисування, про відмову балотуватися на позачергових виборах народних депутатів України, Комісія скасувала реєстрацію 11 кандидатів у народні депутати України. А саме: у порядку самовисування – Ретівова І.О. – в ОВО № 50, Бабенка М.М. – в ОВО № 90, Глиняного Л.П. – в ОВО № 92, Бойка О.В. – в ОВО № 97, Костяка М.М. – в ОВО № 183; висунутих Політичною партією «Опозиційна платформа – За життя» – Подостройця К.О. – в ОВО № 135, Бальжик М.М. – в ОВО № 136, Граждана В.В. – в ОВО № 141, Шкарівського В.М. – в ОВО № 143; висунутих політичною партією «Опозиційний блок» – Тулюлюка О.В. – в ОВО № 204, Левківського М.П. – в ОВО № 207», – йдеться у повідомленні, передає УНІАН.

    При цьому Комісія внесла зміни до своєї постанови про форму, колір і тексти виборчих бюлетенів для голосування в одномандатних виборчих округах, виключивши із відповідних додатків відомості про вказаних кандидатів.

    Як повідомлялося раніше, Центральна виборча комісія уповноважила Державне підприємство спеціального звʼязку здійснити передачу виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України відповідним окружним виборчим комісіям.

    Читайте також
    ЦВК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ