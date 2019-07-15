ЦВК скасувала реєстрацію кандидата зі списку «Опоблоку»



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Засідання ЦВК

Ірина Комар понад 180 днів не перебувала на території України

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата у народні депутати на позачергових виборах до Верховної ради зі списку політичної партії «Опозиційний блок» Ірини Комар.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Вказано, що Комар не дотрималася вимог Конституції України та закону щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів до ВР.

Зокрема, згідно з інформацією щодо перетину державного кордону України, наданою Державною прикордонною службою, та уточненими даними від 12 липня 2019 року, разовий виїзд за кордон Комар протягом періоду з 24 липня 2015 року до 9 грудня 2015 року становив 137 днів (понад 90 днів у період з 21 липня 2015 року до 21 липня 2016 року), з 8 серпня 2016 року до 13 січня 2017 року - 157 днів (понад 90 днів у період з 21 липня 2016 року до 21 липня 2017 року) та з 26 серпня 2017 до 18 лютого 2018 року - 175 днів (понад 90 днів у період з 21 липня 2017 року до 21 липня 2018 року).

Крім того, 14 липня 2019 року телефоном кандидат у нардепи заявила, що пояснень стосовно свого тривалого (понад 90 днів) перебування за межами України надати не може, а також подавати до ЦВК підтвердні документи не буде.

«Комар І.І. не дотримано вимоги Конституції України та закону щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України. Комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати України Комар І.І., включеної до виборчого списку політичної партії «Опозиційний блок» під № 131, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія 15 липня завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України.

Вибори пройдуть 21 липня.