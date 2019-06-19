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    Учасниця скандального відео сварки з коханкою вибула із списків партії Порошенка

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    Навколо кандидатки зі списку Порошенка Наталії Баласинович не вщухали пристрасті<br /><br /> - Учасниця скандального відео сварки з коханкою вибула із списків партії Порошенка
    Навколо кандидатки зі списку Порошенка Наталії Баласинович не вщухали пристрасті

    Сьогодні «Європейська Солідарність» подасть списки до ЦВК

    Партія «Європейська солідарність» сьогодні подає список партії до Центральної виборчої комісії.

    У списку відбулися певні зміни.

    Наталія Баласинович (номер 30) не буде у списку кандидатів до Верховної Ради від партії «Європейська солідарність». 

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    Зазначимо, що нещодавно ЗМІ обнародували скандальне відео, на якому тоді ще кандидатка у народні депутати від «Європейської солідарності», голова Васильківської райради Київської області Наталія Баласинович нецензурно висловлюється на адресу співрозмовниці за кадром, було знято більше двох років тому. За словами Баласинович, тоді вона посварилася з коханкою свого чоловіка. Баласинович заявила, що до публікації ролика причетний її чоловік Богдан Баласинович і журналіст, кандидат у нардепи Олександр Дубинський. За словами Баласинович, опубліковане 13 червня відео - фрагмент її сварки з коханкою чоловіка і її подругою.

    Також додамо, що партія «Європейська солідарність» також подає своїх кандидатів у депутати в мажоритарних округах.

    Зокрема, від «ЄС» до парламенту балотуватиметься легендарний герой військових дій на сході – позивний «Гром» – Олександр Грамачук (17 округ), учасник бойових дій, лікар, який рятував життя на Сході, Олександр Зеленюк (26 округ), Валерія Корнієнко, яка створила і досі керує Центром соціально-психологічної реабілітації дітей в Торецьку (52 округ), автор закону про мову Микола Княжицький (116 округ).

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