Клімкін: Російських спостерігачів зі списку ОБСЄ тут не буде



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Я вважаю, що це питання вирішено. Для цього є політична, юридична й моральна підстава, - міністр

Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ включило 24 громадян Росії до складу місії короткострокових спостерігачів на президентських виборах в Україні

Спостерігачів з РФ, які є в запропонованому Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ списку, не зареєструють на вибори президента України. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Інтерфакс-Україна.

«Я вважаю, що це питання вирішено. Для цього є політична, юридична й моральна підстава. До того ж Верховна Рада ухвалила відповідний закон, тому російських спостерігачів тут не буде», - сказав міністр.

Нагадаємо, Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ включило 24 громадян Росії до складу місії короткострокових спостерігачів на президентських виборах в Україні.

Україна офіційно заборонила громадянам РФ бути спостерігачами на своїх виборах. Верховна Рада ухвалила відповідне рішення 7 лютого.

13 лютого Росія отримала запит БДІПЛ ОБСЄ на відрядження короткострокових спостерігачів.

Раніше ЦВК України відхилила заявки, подані БДІПЛ, на акредитацію двох довгострокових спостерігачів від Росії у складі цієї місії.

Короткострокові спостерігачі місій БДІПЛ здійснюють моніторинг безпосередньо в день голосування, довгострокові відстежують весь хід виборчого процесу до, під час і після виборів.