  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Клімкін: Російських спостерігачів зі списку ОБСЄ тут не буде

    • Розсилка
    Я вважаю, що це питання вирішено. Для цього є політична, юридична й моральна підстава, - міністр - Клімкін: Російських спостерігачів зі списку ОБСЄ тут не буде
    Я вважаю, що це питання вирішено. Для цього є політична, юридична й моральна підстава, - міністр

    Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ включило 24 громадян Росії до складу місії короткострокових спостерігачів на президентських виборах в Україні

    Спостерігачів з РФ, які є в запропонованому Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ списку, не зареєструють на вибори президента України. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Інтерфакс-Україна.

    Читайте також

    «Я вважаю, що це питання вирішено. Для цього є політична, юридична й моральна підстава. До того ж Верховна Рада ухвалила відповідний закон, тому російських спостерігачів тут не буде», - сказав міністр.

    Нагадаємо, Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ включило 24 громадян Росії до складу місії короткострокових спостерігачів на президентських виборах в Україні.

    Україна офіційно заборонила громадянам РФ бути спостерігачами на своїх виборах. Верховна Рада ухвалила відповідне рішення 7 лютого.

    13 лютого Росія отримала запит БДІПЛ ОБСЄ на відрядження короткострокових спостерігачів.

    Раніше ЦВК України відхилила заявки, подані БДІПЛ, на акредитацію двох довгострокових спостерігачів від Росії у складі цієї місії.

    Короткострокові спостерігачі місій БДІПЛ здійснюють моніторинг безпосередньо в день голосування, довгострокові відстежують весь хід виборчого процесу до, під час і після виборів.

    Читайте також
    ЦВК Росія Павло Клімкін ОБСЄ Верховна Рада міністр вибори закон Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ