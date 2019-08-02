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    ЦВК вже визнала обраними 160 нардепів

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    <span>Вибори до Ради пройшли 21 липня</span> - ЦВК вже визнала обраними 160 нардепів
    Вибори до Ради пройшли 21 липня

    На скандальному 94-му окрузі, де боролися журналіст Олександр Дубінський і нардеп Ігор Кононенко, переможцем став Дубінський

    Центральна виборча комісія визнала обраними ще сім народних депутатів (всього 160).

    Про це 2 серпня повідомляє пресслужба ЦВК.

    «На підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати виборів у семи ОВО, визнавши обраними народними депутатами таких осіб: Лабу М.М. – в ОВО № 70, Лунченка В.В. – в ОВО № 71, Дубінського О.А. – в ОВО № 94, Мурдія І.Ю. – в ОВО № 100, Лопушанського А.Я. – в ОВО № 125, Заремського М.В. – в ОВО № 202, Безуглу М.В. – в ОВО № 217», - заявили в ЦВК.

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    Також, як повідомляється, ЦВК прийняла протоколи ОВК про підсумки голосування з поміткою «Уточнений» ОВО № 198.

    У засіданні Комісії оголошено перерву.

    Раніше повідомлялося, що п’яти членам ДВК одномандатного виборчого округу №69 повідомлено про підозру. Встановлено, що вони незаконно видали бюлетені для голосування за осіб, які фактично на час проведення голосування перебували за кордоном.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
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      13.05%
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      8.18%
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      8.10%
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      5.82%
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      4.01%
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      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.41%
    • Партія Шарія
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      1.04%
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      0.66%
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      0.62%
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      0.51%
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      0.05%
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      0.05%
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