ЦВК вже визнала обраними 160 нардепів



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Вибори до Ради пройшли 21 липня

На скандальному 94-му окрузі, де боролися журналіст Олександр Дубінський і нардеп Ігор Кононенко, переможцем став Дубінський

Центральна виборча комісія визнала обраними ще сім народних депутатів (всього 160).

Про це 2 серпня повідомляє пресслужба ЦВК.

«На підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати виборів у семи ОВО, визнавши обраними народними депутатами таких осіб: Лабу М.М. – в ОВО № 70, Лунченка В.В. – в ОВО № 71, Дубінського О.А. – в ОВО № 94, Мурдія І.Ю. – в ОВО № 100, Лопушанського А.Я. – в ОВО № 125, Заремського М.В. – в ОВО № 202, Безуглу М.В. – в ОВО № 217», - заявили в ЦВК.

Також, як повідомляється, ЦВК прийняла протоколи ОВК про підсумки голосування з поміткою «Уточнений» ОВО № 198.

У засіданні Комісії оголошено перерву.

Раніше повідомлялося, що п’яти членам ДВК одномандатного виборчого округу №69 повідомлено про підозру. Встановлено, що вони незаконно видали бюлетені для голосування за осіб, які фактично на час проведення голосування перебували за кордоном.

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