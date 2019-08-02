ЦВК вже визнала обраними 160 нардепів
На скандальному 94-му окрузі, де боролися журналіст Олександр Дубінський і нардеп Ігор Кононенко, переможцем став Дубінський
Центральна виборча комісія визнала обраними ще сім народних депутатів (всього 160).
Про це 2 серпня повідомляє пресслужба ЦВК.
«На підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати виборів у семи ОВО, визнавши обраними народними депутатами таких осіб: Лабу М.М. – в ОВО № 70, Лунченка В.В. – в ОВО № 71, Дубінського О.А. – в ОВО № 94, Мурдія І.Ю. – в ОВО № 100, Лопушанського А.Я. – в ОВО № 125, Заремського М.В. – в ОВО № 202, Безуглу М.В. – в ОВО № 217», - заявили в ЦВК.
Також, як повідомляється, ЦВК прийняла протоколи ОВК про підсумки голосування з поміткою «Уточнений» ОВО № 198.
У засіданні Комісії оголошено перерву.
Раніше повідомлялося, що п’яти членам ДВК одномандатного виборчого округу №69 повідомлено про підозру. Встановлено, що вони незаконно видали бюлетені для голосування за осіб, які фактично на час проведення голосування перебували за кордоном.
-
Слуга народу43.16%
-
ОПЗЖ13.05%
-
Батьківщина8.18%
-
Європейська солідарність8.10%
-
Голос5.82%
-
Радикальна партія Олега Ляшка4.01%
-
Сила і честь3.82%
-
Опозиційний блок3.03%
-
Українська стратегія Гройсмана2.41%
-
Партія Шарія2.23%
-
Свобода2.16%
-
Громадянська позиція1.04%
-
Партія зелених України0.66%
-
Самопоміч0.62%
-
Аграрна партія України0.51%
-
Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.46%
-
Сила людей0.19%
-
Сила права0.14%
-
Патріот0.11%
-
Соціальна справедливість0.11%
-
Факел0.05%
-
Незалежність0.05%