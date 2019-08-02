П’ятьом членам дільничної виборчої комісії з округу Балоги повідомили про підозру



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Засідання ОВК №69 Фото: «Опора»

За даними прокуратури, на окрузі №69 було видано понад 90 бюлетенів особам, які не мали право на їх отримання

П’яти членам ДВК одномандатного виборчого округу №69 повідомлено про підозру.

Про це 2 серпня заявили у пресслужбі прокуратури Закарпатської області.

«За погодження прокуратури Закарпатської області слідчими СУ ГУНП в Закарпатській області та детективами поліції Закарпаття повідомлено про підозру п’яти членам дільничної виборчої комісії у с. Суха, Іршавського району, які незаконно видали бюлетені для голосування за осіб, які фактично на час проведення голосування перебували за кордоном», - говориться у повідомленні.

Як зазначили в прокуратурі, у рамках досудового розслідування встановлено, що підозрювані, діючи за попередньою змовою між собою, видали бюлетені для голосування особам, які не мали права їх отримувати.

«Загалом, таким чином було видано понад 90 бюлетенів особам, які не мали право на їх отримання на імена осіб, які у день проведення позачергових виборів до Верховної Ради перебували за кордоном», - заявили в прокуратурі.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.2 ст.158-1 КК України, тобто надання виборчих бюлетенів особам, які не мають право їх отримувати, вчинене членом виборчої комісії, за попередньою змовою групою осіб.

Триває подальше досудове розслідування, яке здійснюють слідчі та детективи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області.

Раніше повідомлялося, що ЦВК скасувала постанову ОВК №69 про перерахунок голосів на окрузі на Закарпатті, де Віктор Балога переміг у представника «Слуги народу» Едгара Токаря.

Нагадаємо, на Закарпатті на трьох округах традиційно балотувалися брати Балоги. Найвідоміший з них – Віктор Балога, якого десятки років вважали «господарем Закарпаття», здобув упевнену перемогу. За Віктора Балогу проголосували 21 265 виборців (35,81%). Едгар Токар від «Слуги народу» відстав від нього усього лише на майже 800 голосів – 20 467 (34,47%).

Брат Віктора Іван Балога, депутат двох скликань та голова Закарпатської обласної ради, який балотувався по округу №70, зазнав поразки: він посів лише четверту сходинку на окрузі. Переможцем на окрузі став Михайло Лаба – сільський голова, висуванець від «Слуги народу».

Ще один брат, Павло Балога, чинний нардеп, який на минулих виборах здобув перемогу на закарпатському окрузі №71, теж програв – набрав близько 10%. Переможець – самовисуванець Владіслав Поляк.

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