Парламентські вибори: ЦВК зекономила на друку бюлетенів 44 млн грн (документ)



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Друк виборчих бюлетенів на поліграфкомбінаті «Україна» фото: «Главком»

Загалом, на позачергові вибори до Верховної Ради надрукували менше на 2 млн штук бюлетенів, ніж планувалося

Після завершення позачергових парламентських виборів Центральна виборча комісія внесла зміни до тендерної закупівлі із замовлення виготовлення і пакування виборчих бюлетенів, суттєво зменшивши загальну ціну.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

25 липня ЦВК уклала додаткову угоду з державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» щодо зменшення друку виборчих бюлетенів на 2 млн. 374 тис. 198 штук – до 61 млн. 237 тис. 266 штук.

Також сторони погодили зменшити загальну ціну – з 281,84 млн грн до 237,61 млн грн. Економія коштів становить 44 млн 227 тис. грн.

Таким чином, на парламентські вибори було надруковано 30 млн 437 тис. 536 штук бюлетенів для голосування у багатомандатному виборчому окрузі і 30 млн 799 тис. 730 штук – для голосування в одномандатних округах.

Додамо, що ДП«Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» отримало замовлення без конкурсу, оскільки це єдине підприємство, що має необхідні виробничі потужності, технологічні та організаційні можливості для виготовлення протягом встановленого Законом України «Про вибори народних депутатів України».

Як повідомляв «Главком», 21 липня на дочасних виборах до Верховної Ради подолали 5-відсотковий прохідний бар’єр п’ять партій: «Слуга народу», яку підтримало 43,16% виборців, «Опозиційна платформа «За життя» - 13,05%, ВО «Батьківщина» - 8,18%, «Європейська солідарність» - 8,10%, «Голос» - 5,82%.

Участь у виборах взяли 22 партії.