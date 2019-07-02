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    ЦВК зареєструвала Шарія кандидатом у депутати

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    Анатолій Шарій - ЦВК зареєструвала Шарія кандидатом у депутати
    Анатолій Шарій

    Шарій зареєстрований в загальнодержавному виборчому окрузі під №1 в «Партії Шарія»

    Центральна виборча комісія зареєструвала відеоблогера, колишнього журналіста Анатолія Шарія кандидатом у депутати Верховної Ради, партію якого раніше зареєстрував Мін'юст.

    Відповідне рішення прийнято на засіданні ЦВК у вівторок, 2 липня.

    За постанову проголосували 10 членів комісії, проти - один і п’ять утрималися.

    ЦВК зареєструвала Шарія в загальнодержавному виборчому окрузі під №1 в «Партії Шарія».

    Постанову прийнято на виконання рішення Верховного Суду, який відмовився визнавати факт не проживання кандидата в Україні протягом останніх п’яти років.

    При цьому члени ЦВК обурилися таким рішенням і назвали його абсурдним. Вони зазначили, що і сам Шарій, і його дружина раніше в ЗМІ повідомляли про те, що з 2011 року проживають поза Україною через «політичні переслідування».

    Раніше Національна поліція почала розслідування проти Шарія за підозрою в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі в Інтернеті.

    Шарій заявляв, що має намір подати в суд на експрезидента Петра Порошенка у відповідь на звинувачення в адресу блогера, що він працює на Росію.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія на своєму засіданні 24 червня відмовила Шарію в реєстрації кандидатом у народні депутати.

    Центральна виборча комісія оприлюднила список кандидатів в депутати по загальнодержавному округу від партії Шарія.

    Джерело: Українські новини

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