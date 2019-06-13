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    «Європейська Солідарність» оприлюднила 50 кандидатів: багато жінок і новачків у політиці

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    «Європейська Солідарність» оприлюднила 50 кандидатів: багато жінок і новачків у політиці

    Кожен третій кандидат потрапив до списку за результатами праймеріз

    Партія «Європейська Солідарність» оприлюднила першу 50-ку виборчого списку кандидатів у народні депутати України у багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах 21 липня. Список оприлюднено на сайті політсили.

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    «Майже половина кандидатів не були у парламенті, понад 30%– жінки», - йдеться у повідомленні. Кожен третій кандидат потрапив до списку за результатами праймеріз, які проводилися ГО «Солідарна Справа Громад».

    1. Порошенко Петро
    2. Парубій Андрій
    3. Геращенко Ірина
    4. Забродський Михайло
    5. Федина Софія
    6. Джемілєв Мустафа
    7. Зінкевич Яна
    8. Чийгоз Ахтем
    9. Синютка Олег
    10. Климпуш-Цинцадзе Іванна
    11. Герасимов Артур
    12. Кубів Степан
    13. Фріз Ірина
    14. Южаніна Ніна
    15. Луценко Ірина
    16. Сюмар Вікторія
    17. Ар'єв Володимир
    18. Павленко Ростислав
    19. Величкович Микола
    20. Алєксєєв Сергій
    21. Князевич Руслан
    22. Саврасов Максим
    23. ІОнова Марія
    24. Бойко Наталія
    25. В'ятрович Володимир
    26. Нікоряк Ірина
    27. Чорновол Тетяна
    28. П'ятигорець Денис
    29. Левус Андрій
    30. Баласинович Наталя
    31. Карпов Андрій
    32. Бірюков Юрій
    33. Таран Сергій
    34. Черненко Олександр
    35. Андрєєв Андрій
    36. Габібуллаєва Динара
    37. Петров Олексій
    38. Кириленко В’ячеслав
    39. Розенко Павло
    40. Соляр Володимир
    41. Артюшенко Ігор
    42. Талпа Михайло
    43. Погребинський Олександр
    44. Висоцький Сергій
    45. Бригинець Олександр
    46. Урсуленко Олена
    47. Смолій Андрій
    48. Болдирев Олег
    49. Лапін Ігор
    50. Обертинська Людмила
    Нагадаємо, сьогодні директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович приєднався до команди Петра Порошенка і «Європейської Солідарності».
    9 червня 2019 партія «Європейська Солідарність» провела з’їзд на якому затвердила програму та оголосила першу десятку кандидатів в депутати.
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