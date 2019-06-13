«Європейська Солідарність» оприлюднила 50 кандидатів: багато жінок і новачків у політиці
Кожен третій кандидат потрапив до списку за результатами праймеріз
Партія «Європейська Солідарність» оприлюднила першу 50-ку виборчого списку кандидатів у народні депутати України у багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах 21 липня. Список оприлюднено на сайті політсили.
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«Майже половина кандидатів не були у парламенті, понад 30%– жінки», - йдеться у повідомленні. Кожен третій кандидат потрапив до списку за результатами праймеріз, які проводилися ГО «Солідарна Справа Громад».
- Порошенко Петро
- Парубій Андрій
- Геращенко Ірина
- Забродський Михайло
- Федина Софія
- Джемілєв Мустафа
- Зінкевич Яна
- Чийгоз Ахтем
- Синютка Олег
- Климпуш-Цинцадзе Іванна
- Герасимов Артур
- Кубів Степан
- Фріз Ірина
- Южаніна Ніна
- Луценко Ірина
- Сюмар Вікторія
- Ар'єв Володимир
- Павленко Ростислав
- Величкович Микола
- Алєксєєв Сергій
- Князевич Руслан
- Саврасов Максим
- ІОнова Марія
- Бойко Наталія
- В'ятрович Володимир
- Нікоряк Ірина
- Чорновол Тетяна
- П'ятигорець Денис
- Левус Андрій
- Баласинович Наталя
- Карпов Андрій
- Бірюков Юрій
- Таран Сергій
- Черненко Олександр
- Андрєєв Андрій
- Габібуллаєва Динара
- Петров Олексій
- Кириленко В’ячеслав
- Розенко Павло
- Соляр Володимир
- Артюшенко Ігор
- Талпа Михайло
- Погребинський Олександр
- Висоцький Сергій
- Бригинець Олександр
- Урсуленко Олена
- Смолій Андрій
- Болдирев Олег
- Лапін Ігор
- Обертинська Людмила
Нагадаємо, сьогодні директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович приєднався до команди Петра Порошенка і «Європейської Солідарності».
9 червня 2019 партія «Європейська Солідарність» провела з’їзд на якому затвердила програму та оголосила першу десятку кандидатів в депутати.