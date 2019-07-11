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    ЦВК зняла з виборів кандидата від «Слуги народу» з подвійним громадянством

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    Олександр Куницький раніше підтвердив, що&nbsp;має громадянство Ізраїлю - ЦВК зняла з виборів кандидата від «Слуги народу» з подвійним громадянством
    Олександр Куницький раніше підтвердив, що має громадянство Ізраїлю

    Обговорення по справі Куницького тривало близько години

    Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата в депутати від партії «Слуга народу» Олександра Куницького.

    Відповідне рішення було ухвалене на засіданні ЦВК у четвер ввечері, повідомляє Zik.

    «Обговорення по справі Куницького тривало близько години. Представники комісії не могли вирішити, чи дати йому можливість балотуватися, чи скасувати реєстрацію. Один з представників комісії наполягав на тому, що він має подвійне громадянство і понад 180 днів не перебував на території України», - пише ЗМІ.

    За словами кореспондента, представник «Слуги народу» стверджував, що він перебував за межами країни у службових відрядженнях, тому це має бути доказом його перебування в Україні.

    «Проте жодних доказів відрядження та документів його представники не надали ЦВК, тому його реєстрацію скасували», - додає видання.

    Раніше кандидат в народні депутати від «Слуги народу» Олександр Куницький підтвердив, що має громадянство Ізраїлю.

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