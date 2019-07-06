Кандидат в нардепи від «Слуги народу» зізнався, що має іноземне громадянство



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Куницький звернувся в посольство Ізраїлю із заявою про відмову від громадянства

Кандидат в народні депутати від «Слуги народу» Олександр Куницький підтвердив, що має громадянство Ізраїлю

Про це повідомляє UA:Харків.

Олександр Куницький, який балотується від партії «Слуга народу« по округу №169 в Харкові, підтвердив, що з 12 років є громадянином Ізраїлю. Про це він заявив 6 липня на зустрічі з виборцями в Харкові.

«Я емігрував зі своїм батьком в 12 років до Ізраїлю. У 2002 році вступив на службу в армію Ізраїлю. Чим я дуже пишаюся. У 2005 році, після армії, я повернувся в Україну. З тих пір я проживаю в Україні», - сказав Куницький.

Кандидат у нардепи додав, що звернувся в посольство Ізраїлю із заявою про відмову від громадянства.

«З моменту подачі моєї заяви в ЦВК, я написав заяву до Генерального консульства Ізраїлю в Києві про відмову від ізраїльського громадянства», - сказав Куницький.

Під час зустрічі кандидат прокоментував і те, що його 5 липня внесли в базу сайту «Миротворець».

«Додати мене на сайт «Миротворець» - це найкращий піар для мене і найяскравіший кінець для цього сайту. Тому що якщо я - сепаратист зі своєю діяльністю, тоді кожен може завтра там опинитися», - сказав він.

Сам Куницький наявність громадянства Ізраїлю раніше заперечував.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія офіційно підтвердила наявність фактів, які вказують на те, що Олександр Куницький має громадянство Ізраїлю. Також депутати Ігор Мосійчук та Андрій Денисенко публікували фотографії Куницького в формі ізраїльської армії. Сам Куницький на відео від 2014 року особисто говорив про те, що знаходиться в Ізраїлі та готується прийняти армійську присягу.

Як повідомлялось, вокалістка гурту Каzka харків'янка Олександра Зарицька звернулася до Володимира Зеленського з проханням розібратися в ситуації з громадянством іноземної держави кандидата в депутати від «Слуги народу» Олександра Куницького. Вона вважає, що Куницький не має законного права представляти партію на парламентських виборах.

Нагадаємо, на днях два народні депутати Андрій Денисенко та Ігор Мосійчук опублікували фотографії Куницького в формі армії Ізраїлю. Як виявилося, кандидат в нардепи по харківському округу проходив службу у військах іноземної держави.