Дамаск готовий до наступу в південній Сирії

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Армія Асада

Наступ може привести до конфлікту із Ізраїлем і США

Представник військового альянсу, який підтримує уряд Башара Асада, заявив про те, що їх сили готові для наступу для звільнення південних районів Сирії, які прилягають до окупованих Ізраїлем Голанських висот. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Зі свого боку представники опозиції, які контролюють район Дераа заявили про те, що не бачать жодних ознак підготовки сил Башара Асада до атаки, а дані заяви розглядають як приклад психологічної атаки. При цьому опозиція готова до бойових дій у випадку потреби. Офіцер сирійської армії на умовах анонімності підтвердив, що всі необхідні приготування для наступу проведені.

Місцевість в районі Дераа є предметом особливої уваги для США і Ізраїля. Зусиллями Вашингтону вдалося досягнути принципової домовленості в 2017 році щодо створення зони деескалації на півдні Сирії і тим самим попередити вихід сирійсько-іранських сил до територій, які підконтрольні Ізраїлю. США у своїй заяві в суботу попередили про заходи у відповідь, які будуть прийняті в разі наступу сил Дамаску. РФ в понеділок заявила про те, що лише сирійські сили можуть бути розміщені на кордонах із Ізраїлем і Йорданією. Після цього МЗС РФ повідомило про те, що Москва, Вашингтон і Амман погодилися провести окрему зустріч щодо підтримання домовленості про зону деескалації.