  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дамаск погрожує «поновити контроль» над Ідлібом у будь-який спосіб

    • Розсилка
    Заступник міністра закордонних справ Сирії Фейсал аль Мекдад - Дамаск погрожує «поновити контроль» над Ідлібом у будь-який спосіб
    Заступник міністра закордонних справ Сирії Фейсал аль Мекдад

    Угода Туреччини і РФ щодо зони деескалації сподобалася владі Сирії

    Заступник міністра закордонних справ Сирії Фейсал аль Мекдад заявив про те, що Дамаск «відновить контроль» над провінцією Ідліб, яка на сьогодні контролюється повстанцями проти режиму Асада. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters

    При цьому існує загроза, що це може бути зроблено «як в мирний, так і в військовий спосіб».

    За словами аль Мекдада угода про створення зони деескалації в провінції Ідліб, про яку домовилися РФ і Туреччина, «слідує логіки», за якою підписувалися подібні угоди.

    За словами заступника керівника зовнішньополітичного відомства Сирії, саме такі угоди «приводили до відновлення управління Дамаску над територіями». Тому, пригрозив Фейсал аль Мекдад, «Дамаск все одно відновить контроль над провінцією Ідліб в той чи інший спосіб».

    Читайте також
    Туреччина Росія Сирія війна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ