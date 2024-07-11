Данія виділила кошти на виробництво САУ «Богдан»

Данія профінансує 18 артилерійських установок «Богдан»

Уряд Данії виділив 1,2 млрд данських крон для України на виробництво 18 артилерійських установок «Богдан». Про це повідомили в Міністерстві оборони Данії.

Міністр оборони Троел Лунд Поульсен ще навесні виступив з ініціативою фінансування українських оборонних компаній для потреб Сил оборона. Зміна парадигми дозволяє пришвидшити допомогу Україні та робити це ефективніше.

«Сподіваюся, що більше країн підуть данську модель закупівель в Україні. Можливості українців виробляти обладнання більші, ніж фінансування, яке вони мають зараз. Тому є великий потенціал для подібних угод, щоб виробляти більше обладнання в Україні та водночас допомогти розбудувати оборонну промисловість в Україні», – сказав Поульсен.

Зазначається, артилерійські установки «Богдан», які мають бути передані українським військовим «протягом найближчих місяців».

Додамо, країни-учасниці коаліції дронів для України підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає створення спільного фонду на 45 мільйонів євро.