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Данія виділила кошти на виробництво САУ «Богдан»

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Данія виділила кошти на виробництво САУ «Богдан»
Артилерійські установки «Богдан», які мають бути передані українським військовим «протягом найближчих місяців»
фото з відкритих джерел

Данія профінансує 18 артилерійських установок «Богдан»

Уряд Данії виділив 1,2 млрд данських крон  для України на виробництво 18 артилерійських установок «Богдан». Про це повідомили в Міністерстві оборони Данії.

Міністр оборони Троел Лунд Поульсен ще навесні виступив з ініціативою фінансування українських оборонних компаній для потреб Сил оборона. Зміна парадигми дозволяє пришвидшити допомогу Україні та робити це ефективніше.

«Сподіваюся, що більше країн підуть данську модель закупівель в Україні. Можливості українців виробляти обладнання більші, ніж фінансування, яке вони мають зараз. Тому є великий потенціал для подібних угод, щоб виробляти більше обладнання в Україні та водночас допомогти розбудувати оборонну промисловість в Україні», – сказав Поульсен.

Зазначається, артилерійські установки «Богдан», які мають бути передані українським військовим «протягом найближчих місяців».

Додамо, країни-учасниці коаліції дронів для України підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає створення спільного фонду на 45 мільйонів євро.

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Теги: військова допомога Україна Данія

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