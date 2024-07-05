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Латвія незабаром передасть Україні понад 2,5 тис. безпілотників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Латвія незабаром передасть Україні понад 2,5 тис. безпілотників
Бойові дрони різних типів та призначення коштують близько 4 млн євро
фото з відкритих джерел

Перша поставка з партії дронів прибуде у наступні кілька днів

Латвія впродовж липня у межах коаліції дронів передасть Україні понад 2,5 тис. безпілотників. Про це повідомило Міністерство оборони Латвії.

Зазначається, що бойові дрони різних типів та призначення вартістю близько 4 млн євро виготовили сім латвійських компаній.

«Перша поставка з цієї партії – 300 дронів – прибуде у наступні кілька днів», – йдеться у повідомленні.

Як наголошується, на 2024 рік міноборони Латвії виділило на заходи у рамках коаліції дронів 20 млн євро, з яких понад 10 млн – на закупівлю БПЛА у власного оборонпрому. Пріоритетом у постачаннях на цей рік будуть FPV-дрони.

Так, протягом квітня і травня країна поставила в Україну вже 135 бойових дронів різного призначення та засоби РЕБ загальною вартістю близько 1 млн євро.

Нагадаємо, Латвія планує передавати Україні дрони власного виробництва.

Як повідомлялося, Латвія готує другу партію безпілотників для Збройних сил України, які були закуплені у межах коаліції дронів, яку країна співочолює зі Сполученим Королівством.

Раніше уряд Латвії на закритому засіданні ухвалив рішення про виділення €10 млн на закупівлю артилерійських боєприпасів для України. Про це повідомили журналістам після засідання прем'єр-міністр Евіка Сіліня і міністр оборони Андріс Спрудс. Спрудс повідомив, що на виділені Латвією гроші передбачається придбати понад 3 тис. великокаліберних 155-міліметрових снарядів.

До слова, уряд Латвії погодив передачу Україні нового пакету військової допомоги. Йдеться, зокрема, про дрони та протиповітряну оборону.

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Теги: безпілотник дрон Латвія військова допомога військова техніка

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