Названо три місця, де люди найчастіше заражаються коронавірусом

Третя хвиля коронавірусу обов'язково дійде в Україну. Поки що всі області перебувають у зеленій зоні, але є три місця, де найчастіше можна підхопити недугу. Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів в інтерв’ю ВВС News Україна

За словами Кузіна, найчастіше люди інфікуються коронавірусом на великих домашніх святах, де не дотримуються правил протиепідеміологічної безпеки. Також високий рівень інфікуватись у робочих колективах та на відпочинку за кордоном.

«Ризик інфікуватися у відкритому просторі набагато менший, ніж у закритому. У метро треба використовувати маски. Але святкування будь-якого свята – це відповідальність кожного українця», – зауважив Кузін.

Головний санлікар не відкидає, що є шанси підхопити коронавірус і в релігійних закладах. Адже у храмах часто не дотримуються заходів безпеки. За словами Кузіна, у чотирьох областях діє пілотний проєкт, де з релігійними лідерами шукають контактних осіб, які спілкувалися з інфікованими.

Щодо масових святкувань на День Незалежності в Україні, то їх проводити було можна – поки вся країна в зеленій зоні.

До слова, головний санлікар спрогнозував дату нового локдауну.

Також Кузін вважає, що пандемія триватиме ще від двох до п'яти років.

Зазначимо, що вчора в Україні було зроблено рекордну кількість щеплень.