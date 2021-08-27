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    Названо три місця, де люди найчастіше заражаються коронавірусом

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    Дуже просто підхопити вірус на роботі&nbsp; - Названо три місця, де люди найчастіше заражаються коронавірусом
    Дуже просто підхопити вірус на роботі 
    Фото: depositphotos.com

    Найчастіше люди інфікуються коронавірусом на великих домашніх святах

    Третя хвиля коронавірусу обов'язково дійде в Україну. Поки що всі області перебувають у зеленій зоні, але є три місця, де найчастіше можна підхопити недугу. Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів в інтерв’ю ВВС News Україна

    За словами Кузіна, найчастіше люди інфікуються коронавірусом на великих домашніх святах, де не дотримуються правил протиепідеміологічної безпеки. Також високий рівень інфікуватись у робочих колективах та на відпочинку за кордоном.

    «Ризик інфікуватися у відкритому просторі набагато менший, ніж у закритому. У метро треба використовувати маски. Але святкування будь-якого свята – це відповідальність кожного українця», – зауважив Кузін.

    Головний санлікар не відкидає, що є шанси підхопити коронавірус і в релігійних закладах. Адже у храмах часто не дотримуються заходів безпеки. За словами Кузіна, у чотирьох областях діє пілотний проєкт, де з релігійними лідерами шукають контактних осіб, які спілкувалися з інфікованими.

    Щодо масових святкувань на День Незалежності в Україні, то їх проводити було можна – поки вся країна в зеленій зоні.

    До слова, головний санлікар спрогнозував дату нового локдауну.

    Також Кузін вважає, що пандемія триватиме ще від двох до п'яти років.

    Зазначимо, що вчора в Україні було зроблено рекордну кількість щеплень.

    Нагадаємо, МОЗ склав рейтинг, якою вакциною українці щеплюються найчастіше.

    Тим часом очільник МОЗ розповів, що буде під час нового локдауну і які привілеї можна чекати для вакцинованих українців.

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    Теги: метро свята лікар українці Україна щеплення робота вірус коронавірус
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    Названо три місця, де люди найчастіше заражаються коронавірусом