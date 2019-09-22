Данія передумала депортувати біженців на безлюдний острів



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Острів Ліндгольм Фото: Еміль Джердінг Нільсон / Reuters

Іноземні злочинці у Данії не вітаються – міністр

Новий уряд Данії офіційно скасував плани розміщення «небажаних» мігрантів на Ліндгольмі, незаселеному данському острові.

Про це повідомляє видання The Local.

Міністр імміграції та інтеграції Маттіас Тесфає офіційно підтвердив цю інформацію.

«Дуже дорого було б плавати іноземним злочинцям між Ліндгольмом та материком. Одна ніч на острові коштує так само, як і одна ніч в розкішному готелі. Але це навряд чи більше спонукатиме (депортованих) людей поїхати додому. Зараз ми розпочнемо пошук дешевшої альтернативи. Іноземні злочинці у Данії не вітаються. Вони повинні їхати додому. Я готовий зайти далеко, щоб забезпечити це. Але це має бути через політику, яку ми розумно проводимо», – зазначив міністр.

Серед причин неможливості депортування фізичної особи – те, що ця особа не має громадянства або те, що між Данією та її країною не існує домовленості про реадмісію.

Щорічні витрати на одного утримуваного становлять 1 мільйон крон на Ліндгольмі порівняно з 300 тис. крон у діючих депортаційних установах, повідомляє Міністерство імміграції.

Громадськість не має доступу до Ліндгольмa, який використовували для дослідження вірусів, таких як коров’ячий сказ та чума свиней.

Нагадаємо, Німеччина, Франція, Португалія, Румунія, Люксембург та Ірландія домовилися перерозподілити між собою мігрантів.