Данія скасувала одну з вимог для претендентів на громадянство



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Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Вимога була заснована на правових критеріях громадянства, які включають постійне проживання в Данії протягом не менше дев’яти років

Данія скасувала вимогу до заявників на отримання данського громадянства надавати детальну інформацію про кожну поїздку за межі країни за останні 12 років.

Про це повідомляє The Local.

З 2017 року люди, які претендують на данський паспорт, мали у своїх заявках задекларувати кожну поїздку за межі країни, яку вони зробили за останні 12 років, включаючи вихідні і інші короткі поїздки, такі як походи по магазинах у Швеції або Німеччині.

Ця вимога була заснована на правових критеріях громадянства, які включають постійне проживання в Данії протягом не менше дев’яти років.

Але новий міністр з питань імміграції та інтеграції Маттіас Тесфає вважає, що немає необхідності документувати такі короткі поїздки.

«Я стурбований тим, що людям висувають дивацькі вимоги, зокрема, змушують згадувати, чи їздили вони в Лондон на вихідні 10 років тому, чи робили покупки в Мальме», – сказав міністр.

Критерії дев’ятирічного проживання при цьому залишаться незмінними (хоча є і деякі винятки з цього правила).

Поїздки за межі Данії повинні бути задокументовані, якщо вони тривали чотири тижні або більше; якщо заявник залишав країну 10 разів або більше протягом одного року; у разі повторних поїздок в один і той же пункт призначення (наприклад, кожні два тижні); або якщо всі поїздки складають більше шести місяців, проведених за кордоном протягом одного року.

Нагадаємо, новий уряд Данії офіційно скасував плани розміщення «небажаних» мігрантів на Ліндгольмі, незаселеному данському острові.

Як повідомлялося, віцепрем’єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба виступив за подвійне громадянство в Україні.