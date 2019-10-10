Дата зустрічі у «нормандському форматі» буде відома наступного тижня, — Зеленський



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Володимир Зеленський Фото: Главком

Нормандський саміт відбудеться в листопаді

Президент Володимир Зеленський зазначив, що про дату зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у «нормандському форматі» буде відомо наступного тижня.

Про це президент сказав під час пресмарафону.

За його словами, нормандський саміт відбудеться в листопаді.

«Я думаю, що ми отримаємо дату наступного тижня. Думаю, що вона буде цього року, в листопаді», — сказав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі в нормандському форматі не підтримає компромісні рішення, які загрожують настроям в Україні. За його словами, для України головним пріоритетом є припинення війни. Незважаючи на це, рішення, які будуть загрожувати українцям, прийняті не будуть.

Напередодні у Росії озвучили нову умову для зустрічі Нормандської четвірки.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «формула Штайнмаєра» є «компромісним варіантом» виконання Мінських угод.

Як повідомлялося, Берлін підтвердив намір провести саміт Нормандської четвірки.

За словами Ангели Меркель, зустріч планується в Парижі.

Також президент Володимир Зеленський розповів, про що йтиметься на зустрічі Нормандської четвірки.

Зеленський запевнив, що Україна не підписувала із так званими «ЛНР» та «ДНР» жодних угод. Крім того він заявив, що «поважає право громадян на протести».



