ДБР підозрює слідчого поліції в організації вбивства



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Фото: Держбюро розслідувань

Слідчі ДБР залучили «кілера» до співробітництва та імітували смерть потерпілого

Скеровано до суду обвинувальний акт відносно слідчого одного з відділень Головного управління Нацполіції в Запорізькій області та його пособників. Особи обвинувачуються в організації умисного вбивства. Про це повідомили у ДБР.

Слідством встановлено, що з мотивів особистої ненависті іноземець вирішив помститися представнику своєї етнічної діаспори. За грошову винагороду він залучив до співпраці поліцейського, який звернувся до представників кримінального світу для пошуку виконавця замовного вбивства.

Правоохоронець оцінив життя людини в 4 тисячі доларів США, які він мав передати виконавцю після скоєння особливо тяжкого злочину.

Слідчі ДБР залучили «кілера» до конфіденційного співробітництва та імітували смерть потерпілого. Організатору показали фотографію нібито вбитої людини і він передав виконавцю першу частину грошей – 2 тисячі доларів США, після чого поліцейського та посередника одразу було затримано.

Під час досудового розслідування підозрюваним особам було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополі. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Запорізької області. Оперативний супровід – управління Служби безпеки України в Запорізькій області.