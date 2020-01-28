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    ДБР взялося за харківського газопостачальника, який за місяць на 30% підвищив ціну для тюремників, яких потім законсервували

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    ДБР взялося за харківського газопостачальника, який за місяць на 30% підвищив ціну для тюремників, яких потім законсервували

    Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за статями «Зловживання службовим становищем» і «Привласнення та розтрата майна у великих розмірах»

    Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому одержало тимчасовий доступ до документів, які стосуються закупівлі природного газу на 2019 рік державною установою «Ізяславська виправна колонія №31» у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Хмельницького міськрайонного суду від 10 січня.

    До теруправління ДБР надійшли матеріали від управління СБУ у Хмельницькій області, які свідчить про ознаки нанесення шкоди економічному потенціалу держави. Зокрема, правоохоронців зацікавив тендер щодо закупівлі природного газу обсягом 290 тис. куб. м на потреби Ізяславської виправної колонії №31. За результатами проведених торгів переможцем стало харківське ТОВ «Укртранссервіс-груп» з ціновою пропозицією 2,61 млн грн, з яким 27 грудня 2018 року підписано договір.

    Однак у січні 2019 року газопостачальник тричі ініціював підписання додаткових угод, у результаті яких ціна природного газу подорожчала для тюремників на 30% (з 9010 грн за тис. куб. м до 11985 грн за тис. куб. м). Обґрунтування нової ціни на газ «Укртранссервіс-груп» підкріпив експертними висновками Черкаської та Житомирської торгово-промислових палат.

    Разом з тим, на думку слідства, документи згаданих торгово-промислових палат не містять відомостей стосовно коливання ціни на ринку газового палива України. Також за допомого веб-сайту НАК «Нафтогаз України» правоохоронці з’ясували, що ціна природного газу як товару з урахуванням ПДВ на січень 2019 року становила 10822 грн за тис. куб. м, а протягом січня-березня 2019 року - не збільшувалась і, навпаки, мала тенденцію до зменшення.

    При цьому 23 жовтня 2019 року Ізяславська виправна колонія №31 раптово розірвала договір з харківським постачальником «в зв'язку із оптимізацією установи шляхом консервації».

    (для перегляду повного варіанту документу натисніть на зображення)

    За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, ТОВ «Укртранссервіс-груп» зі статутним капіталом 5 тис. грн було створений у липні 2015 року. Засновниками записані ексголова Дергачівської райдержадміністрації Микола Веретейніков і директор цієї фірми Олена Кришталенко.

    Веретейніков володіє ТОВ «Моноліт» разом з нардепом від «Батьківщини» Віталієм Даніловим, помічником якого він був під час VI скликання парламенту. Данілов є бізнес-партнером колишнього нардепа від «Народного фронту» Ігоря Котвіцького (ТОВ «Сахалінське»), який у свою чергу є бізнес-партнером дружини міністра МВС Інни Авакової у фірмі «Підстепне сонце».

    Також Данілов за часів Януковича очолив харківську організацію «Батьківщини» після того, як її тодішній голова Арсен Аваков був змушений тікати від кримінальної справи до Італії.

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