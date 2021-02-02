Де найбільше фальсифікували місцеві вибори (графіка)графіка
Найбільше заяв про порушення під час виборів зареєстровано у Київській області та у столиці
Територіальні органи Національної поліції під час місцевих виборів 2020 року всього зареєстрували 17 979 заяв та повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. Розпочато 1297 кримінальних проваджень, закрито 728, до суду направлено 116. Досудове розслідування триває у 416 кримінальних провадженнях.
Про це повідомили у Департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України у відповідь на запит Громадянської мережі «Опора».
Найбільше заяв зареєстровано у Київській області – 2082, у Києві – 1748, у Дніпропетровській області – 1618, в Одеській – 1242, у Донецькій – 1140, у Львівській – 1089.
У інших областях зареєстровано заяв та повідомлень:
- Полтавська– 834
- Запорізька – 822
- Харківська – 796
- Черкаська – 686
- Закарпатська – 644
- Херсонська – 532
- Рівненська – 499
- Миколаївська – 488
- Вінницька – 468
- Сумська – 467
- Кіровоградська – 465
- Чернівецька – 341
- Луганська – 339
- Тернопільська – 327
- Хмельницька – 316
- Чернігівська – 314
- Івано-Франківська – 293
- Волинська – 228
- Житомирська – 183
- Національна поліція України – 11.
Найбільша кількість заяв стосується незаконної агітації – 6367, виготовлення або розповсюдження агітаційних матеріалів без вихідних даних – 1227. Щодо порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів або розміщення у заборонених місцях подано 882 заяв, щодо підкупу виборців – 858, порушення таємниці голосування – 602, фальсифікації виборчих документів – 588. Порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій задокументовано у 548 заявах та порядку опублікування виборчої документації – у 466. 542 заяви стосуються знищення агітаційних матеріалів.
Усього органи поліції склали 2577 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом, з них 2313 – за порушення виборчого законодавства.
Також органи поліції розпочали 1297 кримінальних проваджень, з яких 863 безпосередньо пов’язані з порушенням виборчого законодавства (ст. 157-160 Кримінального кодексу України) та 434 опосередковано пов’язані з порушенням виборчого законодавства (інші статті КК України). З указаної кількості 475 кримінальних проваджень зареєстровано після проведення виборів 25 жовтня.
Кримінальні провадження зареєстровано у наступних регіонах:
- Київська область – 215
- Одеська область – 126
- Донецька область – 108
- Місто Київ – 90
- Запорізька область – 79
- Дніпропетровська область – 74
- Харківська область – 61
- Черкаська область – 53
- Житомирська – 43
- Львівська – 43
- Закарпатська область – 41
- Вінницька область – 37
- Херсонська область – 34
- Чернігівська область – 33
- Сумська область – 31
- Полтавська – 30
- Рівненська – 30
- Луганська – 27
- Чернівецька – 27
- Кіровоградська – 26
- Тернопільська – 25
- Хмельницька – 22
- Миколаївська – 21
- Івано-Франківська – 10
- Волинська – 7
- Головне слідче управління Нацполіції – 4.
Як повідомляв Главком, партія «Слуга народу» на довиборах до Верховної Ради від 87 округу висуне голову своєї фракції в Івано-Франківській облраді Надію Левконович.
П'ятий президент Петро Порошенко закликав демократичні сили підтримати Марусю Звіробій на виборах в Івано-Франківській області.