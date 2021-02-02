Де найбільше фальсифікували місцеві вибори (графіка)

Найбільше заяв про порушення під час виборів зареєстровано у Київській області та у столиці

Територіальні органи Національної поліції під час місцевих виборів 2020 року всього зареєстрували 17 979 заяв та повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. Розпочато 1297 кримінальних проваджень, закрито 728, до суду направлено 116. Досудове розслідування триває у 416 кримінальних провадженнях.

Про це повідомили у Департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України у відповідь на запит Громадянської мережі «Опора».

Нацполіція зареєструвала майже 18 тисяч заяв щодо порушень на місцевих виборах. Фото: Опора

Найбільше заяв зареєстровано у Київській області – 2082, у Києві – 1748, у Дніпропетровській області – 1618, в Одеській – 1242, у Донецькій – 1140, у Львівській – 1089.

У інших областях зареєстровано заяв та повідомлень:

Полтавська– 834

Запорізька – 822

Харківська – 796

Черкаська – 686

Закарпатська – 644

Херсонська – 532

Рівненська – 499

Миколаївська – 488

Вінницька – 468

Сумська – 467

Кіровоградська – 465

Чернівецька – 341

Луганська – 339

Тернопільська – 327

Хмельницька – 316

Чернігівська – 314

Івано-Франківська – 293

Волинська – 228

Житомирська – 183

Національна поліція України – 11.

Найбільша кількість заяв стосується незаконної агітації – 6367, виготовлення або розповсюдження агітаційних матеріалів без вихідних даних – 1227. Щодо порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів або розміщення у заборонених місцях подано 882 заяв, щодо підкупу виборців – 858, порушення таємниці голосування – 602, фальсифікації виборчих документів – 588. Порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій задокументовано у 548 заявах та порядку опублікування виборчої документації – у 466. 542 заяви стосуються знищення агітаційних матеріалів.

Усього органи поліції склали 2577 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом, з них 2313 – за порушення виборчого законодавства.

Також органи поліції розпочали 1297 кримінальних проваджень, з яких 863 безпосередньо пов’язані з порушенням виборчого законодавства (ст. 157-160 Кримінального кодексу України) та 434 опосередковано пов’язані з порушенням виборчого законодавства (інші статті КК України). З указаної кількості 475 кримінальних проваджень зареєстровано після проведення виборів 25 жовтня.

Кримінальні провадження зареєстровано у наступних регіонах:

Київська область – 215

Одеська область – 126

Донецька область – 108

Місто Київ – 90

Запорізька область – 79

Дніпропетровська область – 74

Харківська область – 61

Черкаська область – 53

Житомирська – 43

Львівська – 43

Закарпатська область – 41

Вінницька область – 37

Херсонська область – 34

Чернігівська область – 33

Сумська область – 31

Полтавська – 30

Рівненська – 30

Луганська – 27

Чернівецька – 27

Кіровоградська – 26

Тернопільська – 25

Хмельницька – 22

Миколаївська – 21

Івано-Франківська – 10

Волинська – 7

Головне слідче управління Нацполіції – 4.

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