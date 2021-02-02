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    Де найбільше фальсифікували місцеві вибори (графіка)

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    542 заяви стосуються знищення агітаційних матеріалів - Де найбільше фальсифікували місцеві вибори (графіка)
    542 заяви стосуються знищення агітаційних матеріалів
    Фото: Євросолідарність

    Найбільше заяв про порушення під час виборів зареєстровано у Київській області та у столиці

    Територіальні органи Національної поліції під час місцевих виборів 2020 року всього зареєстрували 17 979 заяв та повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. Розпочато 1297 кримінальних проваджень, закрито 728, до суду направлено 116. Досудове розслідування триває у 416 кримінальних провадженнях.

    Про це повідомили у Департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України у відповідь на запит Громадянської мережі «Опора».

    Нацполіція зареєструвала майже 18 тисяч заяв щодо порушень на місцевих виборах. Фото: Опора

    Нацполіція зареєструвала майже 18 тисяч заяв щодо порушень на місцевих виборах. Фото: Опора

    Найбільше заяв зареєстровано у Київській області – 2082, у Києві – 1748, у Дніпропетровській області – 1618, в Одеській – 1242, у Донецькій – 1140, у Львівській – 1089.

    У інших областях зареєстровано заяв та повідомлень:

    • Полтавська– 834
    • Запорізька – 822
    • Харківська – 796
    • Черкаська – 686
    • Закарпатська – 644
    • Херсонська – 532
    • Рівненська – 499
    • Миколаївська – 488
    • Вінницька – 468
    • Сумська – 467
    • Кіровоградська – 465
    • Чернівецька – 341
    • Луганська – 339
    • Тернопільська – 327
    • Хмельницька – 316
    • Чернігівська – 314
    • Івано-Франківська – 293
    • Волинська – 228
    • Житомирська – 183
    • Національна поліція України – 11.

    Найбільша кількість заяв стосується незаконної агітації – 6367, виготовлення або розповсюдження агітаційних матеріалів без вихідних даних – 1227. Щодо порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів або розміщення у заборонених місцях подано 882 заяв, щодо підкупу виборців – 858, порушення таємниці голосування – 602, фальсифікації виборчих документів – 588. Порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій задокументовано у 548 заявах та порядку опублікування виборчої документації – у 466. 542 заяви стосуються знищення агітаційних матеріалів.  

    Усього органи поліції склали 2577 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом, з них 2313 – за порушення виборчого законодавства.

    Також органи поліції розпочали 1297 кримінальних проваджень, з яких 863 безпосередньо пов’язані з порушенням виборчого законодавства (ст. 157-160 Кримінального кодексу України) та 434 опосередковано пов’язані з порушенням виборчого законодавства (інші статті КК України). З указаної кількості 475 кримінальних проваджень зареєстровано після проведення виборів 25 жовтня.

    Кримінальні провадження зареєстровано у наступних регіонах:

    • Київська область – 215
    • Одеська область – 126
    • Донецька область – 108
    • Місто Київ – 90
    • Запорізька область – 79
    • Дніпропетровська область – 74
    • Харківська область – 61
    • Черкаська область – 53
    • Житомирська – 43
    • Львівська – 43
    • Закарпатська область – 41
    • Вінницька область – 37
    • Херсонська область – 34
    • Чернігівська область – 33
    • Сумська область – 31
    • Полтавська – 30
    • Рівненська – 30
    • Луганська – 27
    • Чернівецька – 27
    • Кіровоградська – 26
    • Тернопільська – 25
    • Хмельницька – 22
    • Миколаївська – 21
    • Івано-Франківська – 10
    • Волинська – 7
    • Головне слідче управління Нацполіції – 4.

    Як повідомляв Главком, партія «Слуга народу» на довиборах до Верховної Ради від 87 округу висуне голову своєї фракції в Івано-Франківській облраді Надію Левконович.

    П'ятий президент Петро Порошенко закликав демократичні сили підтримати Марусю Звіробій на виборах в Івано-Франківській області.

    Теги: Національна поліція України вибори місцева влада розслідування поліція партія Слуга народу
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