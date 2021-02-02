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    Довибори у Раду: «Слуги народу» визначились з кандидатом від Івано-Франківщини

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    <p>Голова депутатської фракції &laquo;Слуга народу&raquo; в Івано-Франківській облраді Надія Левконович&nbsp;</p> - Довибори у Раду: «Слуги народу» визначились з кандидатом від Івано-Франківщини

    Голова депутатської фракції «Слуга народу» в Івано-Франківській облраді Надія Левконович 

    Фото: RegioNews

    5 лютого партія «Слуга народу» проведе з'їзд, де офіційно оголосить імена кандидатів на довибори у парламент

    Партія «Слуга народу» на довиборах до Верховної Ради у 87 окрузі висуне голову своєї фракції в Івано-Франківській облраді Надію Левконович. Про це «Главкому» розповіли джерела у політсилі.

    Надія Левконович під час місцевих виборів восени 2020 року була керівником обласного передвиборчого штабу партії. Крім того, вона - відома підприємиця та власниця агенції нерухомості. В минулому Левконович працювала помічницею нардепа від «Нашої України» Миколи Яковини. А її син Юрій також балотувався у депутати Івано-Франківської міської та районної рад.

    Нагадаємо, що Центральна виборча комісія України призначила на 28 березня 2021 року довиборидо Верховної ради на 87 окрузі (Івано-Франківська область). Тамтешній народний депутат Зіновій Андрійович склав мандат, бо став мером міста Надвірна. 

    Андрійович написав заяву про складання повноважень у зв’язку з обранням на посаду мера Надвірної Івано-Франківської області. На виборах мера Надвірної Андрійович отримав голоси 62,24% виборців. 

    Також зазначимо, що у п'ятницю, 5 лютого, партія «Слуга народу» проведе з'їзд. За інформацією джерел, на засіданні очікується висування кандидатів на 82-му та 50-му мажоритарних округах.

    З'їзд відбуватиметься у два етапи, під час другого очікують низку кадрових перестановок. Точну дату другої зустрічі поки не називають. Однак, відомо, що, серед іншого, плануються зміни у складі політради та можлива зміна самої управляючої структури партії.

    Крім того, довибори до Ради у березні відбудуться на 50 окрузі

    До слова, п'ятий президент Петро Порошенко закликав демократичні сили підтримати Марусю Звіробій на виборах в Івано-Франківській області.

     Читайте також: «Я заявляв президенту, що хочу більшого». Перше інтерв’ю голови Черкаської ОДА Олександра Скічка


    Теги: Верховна Рада вибори депутат Івано-Франківщина партії партія Слуга народу парламент
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