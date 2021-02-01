Дубінського вигнали із фракції «Слуга народу»

Олександру Дубінському під час засідання фракції слова не давали

За виключення Дубінського віддали свої голоси 198 членів фракції

Парламентська фракція «Слуга народу» на своєму засіданні в понеділок проголосувала за виключення зі своїх лав нардепа Олександра Дубінського.

«Це було найкоротше засідання фракції «Слуга народу» ever. За виключення Дубінського зібрали більше 180 підписів», - написала депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Відомо, що рішення зачитав голова фракції Давид Арахамія. За виключення Дубінського віддали свої голоси 198 членів фракції, 29 - проти, 19 - не голосували.

Як повідомляють ЗМІ, на фракції не було обговорення, Дубінському слово не давали. Голова фракції Давид Арахамія просто зачитав дані, більшість підтримала.

Раніше журналіст Сергій Лещенко повідомив, що під відповідним зверненням вже підписалося 180 чоловік, що достатньо для позитивного рішення.

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що він вже визначився щодо виключення Олександра Дубінського із партійної фракції у парламенті і поставив підпис під відповідним документом.

Нагадаємо, 11 січня до санкційного списку Мінфіну США потрапили Олександр Дубінский, екс-нардеп Олександр Онищенко та ще п’ять соратників народного депутата Андрія Деркача, якого було внесено туде ще у 2020 році.

Американська влада пояснила, що всі вони були частиною російської мережі зовнішнього впливу.

У розпал президентської кампанії у США Деркач оприлюднив записи, на яких, як стверджувалося, нібито записані переговори п’ятого президента України Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом Джо Байденом, а також з главою Кремля Володимиром Путіним.

Дубінський був одним з ініціаторів створення у зв’язку з цим тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Через кілька днів після введення санкцій перестав працювати сайт dubinsky.pro, домен якого було зареєстровано через американський хостинг. А 28 січня Youtube заблокував канал Дубінського із понад 300 тис. підписниками.

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського за двома статтями.

Крім того, Нацбанк попередив фінустанови про ризики співпраці з Дубінським. 22 січня Дубінський повідомив у Facebook, що в Монобанку йому запропонували закрити рахунок.







