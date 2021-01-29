Порошенко закликав демократичні сили підтримати Марусю Звіробій на виборах в Івано-Франківській області

Маруся Звіробій, яка вела абсолютно звичайне життя, займалася бізнесом, з перших днів війни прийняла рішення, що її місце на фронті, - Порошенко

Лідер партії «Європейська солідарність» звернувся за підтримкою до партій «Голос», «Батьківщина» та «Свобода»

«Європейська солідарність» офіційно висунула кандидатом на виборах народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №87 відому волонтерку, добровольця, десантницю Марусю Звіробій. Таке рішення ухвалив з’їзд партії.

Лідер партії, п’ятий президент Петро Порошенко зазначив, що абсолютно не випадково саме у День пам’яті Героїв Крут з’їзд висуває справжню героїню війни проти російської агресії.

«Маруся Звіробій, яка вела абсолютно звичайне життя, займалася бізнесом, але з перших днів війни вона – жінка, мати – прийняла рішення, що її місце на фронті. Бо нічого важливішого за долю України не існує», – зазначив Порошенко.

«Якщо ви спитаєте у десантників, хто такі «Марусині ведмеді» – то це рота, яка прийняла рішення солідаризуватися з діями потужної патріотки, професіонала, людини, яка беззастережно любить Україну – Марусі Звіробій. Я хочу наголосити, що та роль і та місія, яка була відіграна під час війни – вона була дуже важливою, але зараз залишається інша загроза і інші виклики», – наголошує п’ятий президент.

Порошенко зазначив, що Україні дуже дорого обійшлася «епоха шоуменів», які виявилися невігласами і непрофесіоналами. «Епоха людей, які проголосили свою стратегію «какая разница», Україною не була сприйнята. Епоха тих, хто збирався вставати на колінах і повзти до Путіна для того, щоб побачити в його очах мир, дуже дорого обійшлася Україні», – наголосив Петро Порошенко.

Лідер «Європейської солідарності» закликав інші політичні сили підтримати кандидатуру Марусі Звіробій, щоб протистояти проросійським силам та олігархічному тиску по всій Україні: «Дати відсіч не лише на фронті росіянам, а й всередині країни «п’ятій колоні». Дати відсіч олігархам. Не дати їм фальсифікувати вибори. Не дати їм красти», – наголосив Порошенко.

«Я хочу закликати всі демократичні сили України: Маруся Звіробій – це не тільки і не стільки про «Європейську солідарність», це про Україну, про державність, про державотворчість. І перемогти ми можемо, тільки коли об’єднаємося. Моє звернення до «Голосу» – підтримайте Марусю Звіробій. Моє звернення до «Батьківщини», до «Свободи» – підтримайте Марусю Звіробій. Не треба підтримувати Порошенка – підтримайте Марусю. Ми маємо перемогти. Це має бути тестом на здатність протистояти Зе-19», – звернувся Порошенко.

«Скориставшись розколом, вони думають, що вони зможуть нас обіграти. Ні, це не про гру – це про Україну. І тому зараз іспит проходить кожна демократична політична сила. Я хотів би вірити, що гідно цей іспит пройде більшість і підтримають Марусю так, як її підтримала «Європейська солідарність», – наголосив п’ятий президент.