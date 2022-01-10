Де Зеленський? Президент оприлюднив старе фото в новині про старт роботи на Банковій

«Понеділок. Ранок. Банкова», – написав президент 10 січня 2022 року до світлини від 29 листопада 2021 року

Президент хотів показати, як він починає новий робочий тиждень у новому році

Президент розмістив старе фото із селекторної наради на Банковій, видавши його за свіже, начебто зроблене зранку 10 січня. Світлина з’явилася в Instagram-акаунті президента.

Світлина з’явилася в Instagram-акаунті президента

На світлині Зеленський позує у масці за робочим столом. «Понеділок. Ранок. Банкова. Розпочинаємо новий робочий тиждень у новому, 2022 році», – підписав світлину Зеленський.

Світлину можна знайти на сайті Офісу президента із селекторної наради за 29 листопада 2021 року. Фото із таким самим ракурсом, одягом, речами на столі та оточенням було зроблене саме тоді:

Володимир Зеленський під час селектороної наради 29 листопада 2021 року

Таким чином виходить, що в Офісі президента не можуть показати, чим насправді сьогодні зранку займається Зеленський, тому й демонструють у новині старе фото. За три години фото вподобали майже 68 тисяч користувачів. Фоловери президента залишили понад 1900 коментарів.

Додамо, напередодні кілька блогерів написали, що Зеленський знову поїхав відпочивати. Зокрема, колишній народний депутат України Ігор Мосійчук повідомив, що глава української держави нібито разом з дружиною та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком покинули Україну і вилетіли в бік одного з курортів в Індійському океані.

Раніше повідомлялося, що президента Володимира Зеленського в Буковелі помітили разом з головою його президентського Офісу Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові – Русланом Демченком.

4 січня стало відомо, що президент Зеленський відпочиває у Карпатах, і як повідомили ЗМІ, навіть поселився поруч із Коломойським у Буковелі.

Нагадаємо, два роки тому Зеленський вже потрапляв у скандал через відпустку на новорічні свята. Тоді він побував в Омані. Його команда намгалась видати відпочинок за робочу поїздку.

Отже, 5 січня 2020 року президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

Як повідомлялося, Зеленський не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами.

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