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    Другий строк Зеленського: карпатська мольфарка зробила прогноз

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    Другий термін &ndash; Зеленський ще не визначився, а у карпатських мольфарів уже є відповідь - Другий строк Зеленського: карпатська мольфарка зробила прогноз

    Другий термін – Зеленський ще не визначився, а у карпатських мольфарів уже є відповідь

    фото: president.gov.ua

    Магдалена Мочіовські наголосила, що спершу визначитися повинен сам президент

    Володимир Зеленський відбуде свій президентський термін повністю. Такий прогноз у ефірі «Апостроф TV» зробила карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські.

    За словами мольфарки, вона передбачала, що Зеленський виграє вибори, та водночас бачила – йому буде непросто.

    Магдалена Мочіовські упевнена, що Зеленський не здасться. Фото: скріншот із відео
    Магдалена Мочіовські упевнена, що Зеленський не здасться. Фото: скріншот із відео

    «Шлях його буде тернистим, важким, він ніколи не був у політиці, тож постійно зустрічатиме перепони. Але це такий шлях, який він вибрав. Наш президент – людина з характером, він харизматичний, енергійний, цілеспрямований. Він не відступить», – похвалила главу держави Магдалена Мочіовські.

    Що ж до того, чи балотуватиметься нинішній президент на другий термін, знахарка зауважила, що він сам ще не вирішив, тож на це запитання важко відповісти.

    «Я так передбачаю, що так», – сказала мольфарка.

    Нагадаємо, раніше карпатська мольфарка у програмі Дмитра Комарова «Світ навиворіт» зробила гучну заяву про те, що президент Володимир Зеленський не добуде своєї каденції, а його політсила програє наступні вибори.

    Також Зеленський зізнався, що родина проти другого терміну, але це його не зупинить.

    Недавно Гео Лерос повідомив, що Зеленський на святкуванні свого дня народження заявив, що піде на другий термін.

    Зазначимо, понад половина громадян України негативно ставиться до можливості того, що президент України Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін.

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    Теги: вибори Володимир Зеленський президент Гео Лерос
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    Другий строк Зеленського: карпатська мольфарка зробила прогноз