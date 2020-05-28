Децентралізація виходить на фінішну пряму, - Зеленський



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Володимир Зеленський: українці зможуть отримувати якісніші й більше послуг на місцях – там, де вони живуть Фото: Главком

Президент зазначив, що територіальні громади по всій Україні отримають новий рівень прав і можливостей

Децентралізація фактично виходить на фінішну пряму: уряд затвердив перспективні плани для всіх областей України. Вони стануть основою для формування територіальних громад та побудови успішної країни, у якій комфортно жити, заявив Президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Зеоенський зазначив, що з формуванням територіальних громад зменшиться вплив центральної влади на розпорядження коштами. Місцеві мешканці зможуть всередині власної громади обирати, що розвивати, де будувати школу чи дитячий садок.

«Українці зможуть отримувати якісніші й більше послуг на місцях – там, де вони живуть. Зможуть розбудовувати свої міста та села, зробити їх зручнішими та комфортнішими», – сказав президент.

Перспективні плани вже затверджені для всіх областей України, за винятком тимчасово окупованої території АР Крим. Тимчасово окуповані території Донбасу потрапляють у план.

Як повідомлялось, 20 травня Кабінет міністрів України 20 травня затвердив перспективні плани формування територій громад Дніпропетровської, Київської (обидві – з доопрацюванням), Рівненської та Сумської областей.

Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив перспективний план формування територій громад Черкаської області.

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