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    Децентралізація виходить на фінішну пряму, - Зеленський

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    <span>Володимир Зеленський: українці зможуть отримувати якісніші й більше послуг на місцях &ndash; там, де вони живуть</span> - Децентралізація виходить на фінішну пряму, - Зеленський
    Володимир Зеленський: українці зможуть отримувати якісніші й більше послуг на місцях – там, де вони живуть
    Фото: Главком

    Президент зазначив, що територіальні громади по всій Україні отримають новий рівень прав і можливостей

    Децентралізація фактично виходить на фінішну пряму: уряд затвердив перспективні плани для всіх областей України. Вони стануть основою для формування територіальних громад та побудови успішної країни, у якій комфортно жити, заявив Президент України Володимир Зеленський.

    Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

    Зеоенський зазначив, що з формуванням територіальних громад зменшиться вплив центральної влади на розпорядження коштами. Місцеві мешканці зможуть всередині власної громади обирати, що розвивати, де будувати школу чи дитячий садок.

    «Українці зможуть отримувати якісніші й більше послуг на місцях – там, де вони живуть. Зможуть розбудовувати свої міста та села, зробити їх зручнішими та комфортнішими», – сказав президент.

    Перспективні плани вже затверджені для всіх областей України, за винятком тимчасово окупованої території АР Крим. Тимчасово окуповані території Донбасу потрапляють у план.

    Як повідомлялось, 20 травня Кабінет міністрів України 20 травня затвердив перспективні плани формування територій громад Дніпропетровської, Київської (обидві – з доопрацюванням), Рівненської та Сумської областей.

    Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив перспективний план формування територій громад Черкаської області.

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