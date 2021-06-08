Невтішний прогноз. Українська черешня цього року може стати найдорожчою у світі

Оптимізму у садівників в Мелітополі майже не залишилося – прогноз врожаю черешні невтішний

Через вологу погоду цього року черешні в Україні буде обмаль і вона буде недешевою. Так, у Мелітополі дощі зіпсували високий урожай черешні, який пророкували аграрії. Садівники з досадою відзначають, що на дереві насилу можна знайти ягоди, які залишилися цілими.

«Черешня знаходиться на межі. Самі дерева відчувають себе нормально, а ось плоди від надлишку вологи розтріскуються, загнивають. Якщо говорити про сорти, які зараз дозрівають, зокрема сорт Валерій Чкалов, то це дуже сумна картина. Дуже складно вибрати цілі плоди. При такій погоді загнивання відбувається протягом 5-10 годин. Середньопізні та пізні сорти – картина краще, але якщо дощі триватимуть, від надлишку вологи будуть тріскатися. Сам потенційний урожай в місті ще три тижні тому був непоганий, а тепер, за фактом, може бути гірше, ніж в минулому році», – зазначив директор Мелітопольської дослідної станції садівництва імені Сидоренка Володимир Сенін.

Як пише Greenpost, наразі ціна на черешню в Україні вища, аніж у Європі.

Нещодавно соціальні мережі підірвала фотографія з одеського ринку. Черешню продавали із дуже оригінальним цінником: ціна за кілограм – 500 гривень, покуштувати одну ягідку – 7 гривень. Один сорт навіть коштував 680 гривень.

Користувачі у коментарях влаштували своєрідну «перекличку» із цінами на черешню в своєму місті. Як написали українці, що проживають у Європі, в Ризі кілограм черешні коштує 7-8 євро (235-265 гривень), у Барселоні — 3-5 євро (100-165 гривень), у Мадриді — 2-2,50 євро (68-80 гривень).

Разом з тим в Україні ціни також дуже різноманітні. У Вінниці придбати черешню можна за ціною 150 гривень за кілограм, у Києві – 120-200. В мережі черешню продають дешевше.

Раніше повідомлялося, що збір урожаю черешні затримався через погоду. Також через холодну весну та дощі урожай не буде таким великим, як очікувалося.