Ціни на автогаз в Україні 2021: ціни зростатимуть

Експерти прогнозують, що найближчим часом подорожчає автомобільний газ

В Україні очікують на подорожчання пального, яке, зазвичай, водії використовують, щоб заощадити свій бюджет. Мова про автомобільний скраплений газ.

Експерти стверджують, що про неминуче подорожчання «автогазу» свідчать дані від головних постачальників цього пального в України. Так, за даними Консалтингової групи «А-95», газ дорожчає в Росії, яка є одним з постачальників ресурсу на український ринок.

Крім того, зростають котирування в Польщі. Польські трейдери починають переорієнтувати деякі обсяги на захід, де вартість газу для автомобілістів почала збільшуватися.

Динаміка цін скрапленого газу в Україні

Дані: Консалтингова група «А-95»

Казахстанські виробники вже почали знаходити більш вигідні пропозиції в Середній Азії, що незабаром позначиться на цінах спотових партій, які брали активну участь у наповненні українського ринку в травні.

Ще один чинник, що стимулює перехід цін до зростання, – випадання з ринку обсягів Мозирського НПЗ (Білорусь). Сьогодні ще до кінця не зрозуміло, чи дасть завод газ на український напрямок.

Трейдери відзначають, що подорожчання могло б розпочатися вже першого тижня червня, якби не великі перехідні залишки.

«Не можна сказати, що ринок сильно перелитий, однак запаси на більшості баз непогані, а в дорозі – великі обсяги з травня. Таке наповнення трохи відтермінує подорожчання в Україні», – цитує «А-95» одного з трейдерів.