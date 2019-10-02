«Декомунізаційний колапс» на Чернігівщині. Влада не може здерти зображення Леніна і Сталіна з водонапірної башти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Портрети Володимира Леніна та Йосипа Сталіна на Водонапірній вежі у Новгород-Сіверську Чернігівській області

Триває розслідування за статтею «виготовлення, поширення комуністичної і нацистської символіки та пропаганда цих тоталітарних режимів»

Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області задовольнив клопотання слідчого поліції і призначив мистецтвознавчу експертизу зображень Володимира Леніна та Йосипа Сталіна, розміщені на водонапірній вежі міста Новгород-Сіверський.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 23 вересня.

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз мають дати відповідь на запитання, чи відповідають вказані зображення Леніна і Сталіна, визначеному у Законі України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» терміну щодо символіки комуністичного тоталітарного режиму.

Водонапірна вежа у Новгород-Сіверському

Замовлення експертизи відбулося у рамках кримінальної справи за ч. 1 ст. 436-1 КК України («Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів»), санкція якої передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі до п’яти років.

Окремо слідчі допитали Новгород-Сіверського міського голову Олега Бондаренка. За його словами, ще у листопаді 2017 року до нього листом звернувся голова інституту національної пам’яті з приводу демонтажу зображення Леніна і Сталіна, які розташовані на будівлі водонапірної вежі. Адже, на думку голови інституту, присутність цих зображень суперечить пункту 6 статті 7 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Разом з тим, Бондаренко повідомив, що Чернігівської ОДА не включила вказані мозаїчні зображення до переліку об`єктів, які підлягають знесенню. І додав, що, відповідно до приписів п.6 ст.7 вказаного Закону, демонтажу підлягають пам`ятники та пам`ятні знаки присвячені особам, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік тощо. У той же час зображення Леніна і Сталіна на будівлі водонапірної вежі не віднесені до пам`ятників або пам`ятних знаків.

Зазначимо, що мозаїчні зображення Леніна і Сталіна на водонапірній вежі Новгород-Сіверська виготовив місцевий майстр Веремієнко наприкінці 1930-х років.

Як відомо, 16 липня 2019 року Конституційний суд на закритому засіданні визнав конституційним Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

В Україні за чотири роки в рамках декомунізації демонтували 2,5 тисячі пам'ятників і пам'ятних знаків, які пропагували тоталітарний режим. Від моменту ухвалення законів про декомунізацію перейменовано 987 населених пунктів і 25 районів, майже 52 тис. топонімів.