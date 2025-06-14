Не ультиматум, а компроміс. Президент України вперше назвав поступки, на які готова Україна

За словами Зеленського, присутність західних союзників в Україні, можливо, НАТО, дасть гарантію Путіну, що після перемир’я Україна не піде в наступ

Президент України Володимир Зеленський вперше відкрито окреслив компроміси, на які готова піти Україна задля досягнення перемир'я з Росією. За його словами, ключовим елементом є присутність західних союзників, можливо, країн НАТО, на українській території, що мало б стати гарантією для російського диктатора Володимира Путіна, що після припинення вогню Україна не піде в наступ. Про це глава держави сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Зеленський окреслив майбутню модель безпеки Європи, де «Коаліція охочих» (Coalition of willing) з європейськими партнерами стане гарантією безпеки для України. «Розташування їхніх сил на нашій території – це як п'ята стаття НАТО, але без НАТО. Вони можуть бути тут розташовані, але їм потрібен бекстоп, як вони кажуть, Америки», – пояснив президент.

За його словами, відсутність чіткого сигналу від США щодо «бекстопу» (підтримки) зменшує ентузіазм європейських партнерів у просуванні цієї ідеї, оскільки для них це є ризиком. Проте, як зазначив Зеленський, це не означає, що вони зменшать допомогу: «Для них менший ризик давати нам більше допомоги, ніж бути присутніми. Просто їх присутність дає нам можливість для компромісів, коли ми можемо сказати, що сьогодні забрати наші території у кордонах 91-го року у нашої держави немає сил».

Зеленський назвав це «достатнім дипломатичним компромісом», де сторони, домовившись про припинення вогню та розташування контингентів, «говорять – далі ми вирішимо питання в діалозі, в торгах, в різних форматах. Якимось чином, але не зброєю».

«Що нам дає присутність цих людей? Вона дає нам можливість зберегти Україну і мати присутність, як частину гарантій безпеки. Бо це зменшує ризик, що росіяни повернуться. Може це і не НАТО. Але для нас з вами це гарантія безпеки», – підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що наявність такої підтримки дозволяє Україні вести діалог з Росією «по-одному», тоді як без неї це більше схоже на «ультимативні речі, які сьогодні відбуваються. Бо Путін розуміє хто з ним».

Президент пояснив, що прагне «Coalition of willing» не для того, щоб іноземці воювали. Натомість, це відповідь на аргумент Путіна, який використовує твердження, що після припинення вогню українці «підготуються і повернуться». «Я їм кажу: «НАТО відповідає». Тому що, якщо ми з НАТО, – ми не можемо. Ніхто не буде ризикувати світовою війною», – заявив Зеленський.

Зеленський підтвердив, що питання присутності союзників «на порядку денному». «Таке відчуття, що воно трішки уповільнюється, але воно не відміняється. Всі хочуть зрозуміти позицію Америки для себе», – сказав він. Президент вважає, що «якщо не буде розуміння з Америкою, то я думаю, що посилиться діалог Європи з «русскими» з цього приводу». Адже «Європа не кине Україну», але без американського «бекстопу» можуть виникнути домовленості, де Європа контролює та моніторить ситуацію, а Росія робить те ж саме на своїй території. «Це така складна історія», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оцінив готовність Європейського Союзу та Сполучених Штатів до запровадження нових, жорстких санкцій проти Росії. За словами глави держави, Україна отримала позитивні сигнали від ЄС щодо прийняття 18-го пакету санкцій, тоді як з американською стороною він сподівається обговорити це особисто.

Відповідаючи на запитання щодо рішучості партнерів, Зеленський заявив: «Ми отримали сигнал від країн Європейського Союзу. Вважаємо, що 18 пакет буде прийнятий». Він визнав, що «безумовно, у нас є моменти з деякими представниками Європейського Союзу, через яких бувають складнощі». Проте, президент підкреслив, що отримав запевнення від ЄС: «Вони бачать, що пакет буде прийнятий. Я думаю, в цьому місяці».