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Сердючка викликала хвилю критики через пісні російською на концерті у Києві

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сердючка викликала хвилю критики через пісні російською на концерті у Києві
Сердючка заспівала російською у Києві
фото: instagram.com/v_serduchka

Виконавиця відіграла концерт у Києві, і деякі пісні виконала російською

13 червня відбувся концерт Вєрки Сердючки в одному з закладів Києва. Артистка заспівала російською деякі пісні зі свого репертуару. У мережі опублікували кадри з цього концерту, що викликали хвилю критики з боку українців, інформує Главком.

Користувачі мережі та відомі особистості обурились, що у Києві зі сцени досі можуть лунати пісні російською мовою.

Український телеведучий Віктор Дяченко зазначив, що подав скаргу до уповноваженого із захисту державної мови:

Сердючка викликала хвилю критики через пісні російською на концерті у Києві фото 1

Українська телеведуча та акторка Тала Калатай:

Сердючка викликала хвилю критики через пісні російською на концерті у Києві фото 2

Політолог Олексій Голобуцький:

Сердючка викликала хвилю критики через пісні російською на концерті у Києві фото 3

Волонтер Андрій Зяблик:

Сердючка викликала хвилю критики через пісні російською на концерті у Києві фото 4

До обговорень події долучились і в коментарях:

Сердючка викликала хвилю критики через пісні російською на концерті у Києві фото 5
Сердючка викликала хвилю критики через пісні російською на концерті у Києві фото 6
Сердючка викликала хвилю критики через пісні російською на концерті у Києві фото 7
Сердючка викликала хвилю критики через пісні російською на концерті у Києві фото 8
Сердючка викликала хвилю критики через пісні російською на концерті у Києві фото 9

Раніше співачка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, днями потрапила в гучний скандал. Виконавиця відіграла концерт у Києві, і деякі пісні виконала російською

До слова, шоумен Андрій Данилко пояснив, що не відмовляється від російської мови, бо інакше він не зміг би спілкуватися з іншими зірками, наприклад із Лаймою Вайкуле. 

За словами Днилка, Вайкуле не знає української, а він не знає латиської.

«Я маю своє ставлення до цього. Коли мені кажуть, що я розмовляю мовою агресора, то я кажу: «А може, агресор розмовляє російською?». Розумієте різницю?», – сказав Данилко в інтерв'ю.

Шоумен зазначив, що мова дається для комунікації. Пісні, написані ним, переважно звучали російською мовою і співак не розуміє, чому він має себе ламати.

Данилко визнає, що в очах інших він може бути не правий і розуміє, що складний час, люди дуже складно живуть.

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Теги: мова скандал співачка Андрій Данилко сердючка

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