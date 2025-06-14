Сердючка викликала хвилю критики через пісні російською на концерті у Києві

Виконавиця відіграла концерт у Києві, і деякі пісні виконала російською

13 червня відбувся концерт Вєрки Сердючки в одному з закладів Києва. Артистка заспівала російською деякі пісні зі свого репертуару. У мережі опублікували кадри з цього концерту, що викликали хвилю критики з боку українців, інформує Главком.

Користувачі мережі та відомі особистості обурились, що у Києві зі сцени досі можуть лунати пісні російською мовою.

Український телеведучий Віктор Дяченко зазначив, що подав скаргу до уповноваженого із захисту державної мови:

Українська телеведуча та акторка Тала Калатай:

Політолог Олексій Голобуцький:

Волонтер Андрій Зяблик:

До обговорень події долучились і в коментарях:

Раніше співачка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, днями потрапила в гучний скандал. Виконавиця відіграла концерт у Києві, і деякі пісні виконала російською

До слова, шоумен Андрій Данилко пояснив, що не відмовляється від російської мови, бо інакше він не зміг би спілкуватися з іншими зірками, наприклад із Лаймою Вайкуле.

За словами Днилка, Вайкуле не знає української, а він не знає латиської.

«Я маю своє ставлення до цього. Коли мені кажуть, що я розмовляю мовою агресора, то я кажу: «А може, агресор розмовляє російською?». Розумієте різницю?», – сказав Данилко в інтерв'ю.

Шоумен зазначив, що мова дається для комунікації. Пісні, написані ним, переважно звучали російською мовою і співак не розуміє, чому він має себе ламати.

Данилко визнає, що в очах інших він може бути не правий і розуміє, що складний час, люди дуже складно живуть.