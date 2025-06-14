Трампу готують «подарунок»: Європа приєднується до акції No Kings

Хвиля протестів No Kings охоплює Європу у підтримку акцій у США

У суботу, 14 червня, у багатьох містах Європи відбудуться акції протесту під гаслом No Kings. Ці заходи, організовані Democrats Abroad, покликані висловити протистояння тому, що учасники називають «тиранією» та надмірною концентрацією влади в руках президента. Акції No Kings направлені проти політики президента США Дональда Трампа, зокрема імміграційними рейдами, які викликали масові протести, пише «Главком».

Акції No Kings зберуть багатопоколінні та багатонаціональні родини й друзів по всьому континенту. Зокрема, у Лісабоні, Португалія, очікується значна кількість учасників. Американці, що проживають у Європі, висловлюють подяку організаторам за підтримку та розголос у протистоянні авторитарним тенденціям.

фото: Blue Wave 2026/Facebook

Глобальний рух напередодні масштабних протестів у США

Ці європейські акції передують основним протестам, запланованим у США. У суботу, коли президент Дональд Трамп проводитиме військовий парад у Вашингтоні та святкуватиме свій день народження, мільйони американців вийдуть на загальнонаціональні протести проти його, як вони вважають, авторитарного стилю правління.

Як зазначає The Washington Post, рух No Kings виступає проти надмірної концентрації влади в руках президента. Очікується, що протести відбудуться приблизно у 2000 містах по всій країні. Організатор руху Езра Левін повідомив, що інтерес до події різко зріс – лише цього тижня 200 міст долучилися до протесту. За прогнозами, кількість учасників перевищить 3,5 млн осіб, як під час аналогічної акції у квітні.

Рейди ICE як каталізатор протестів

Зазначається, що рейди імміграційної служби ICE, під час яких затримували людей у буденних місцях (на автомийках, у магазинах, біля шкіл), викликали широкий суспільний резонанс. Хоча депортацію нелегальних мігрантів підтримують багато американців, останні дії влади вважають надмірно жорсткими.

«Ніколи не зрозуміло, яке питання збудить людей або мотивує їх вийти на вулицю, але я думаю, що рейди ICE зробили це», – сказав Тімоті Зік, професор юридичної школи Вільяма і Мері та експерт з права протестів.

Нагадаємо, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що війський парад, який раніше було анонсовано до 250-річчя Армії США та припадає на день народження Дональда Трампа, показує тільки слабкість американського лідера. Про це Ньюсом написав у соціальній мережі Х, передає «Главком».

«Парад Трампа – це не що інше, як вульгарна демонстрація його слабкості. Це, мабуть, найменше, на що тільки здатна людина. Наскільки слабким потрібно бути? Наскільки слабким треба бути, щоб задіяти армію, аби вона забезпечила твою появу на власний день народження?», – каже губернатор.