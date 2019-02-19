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    Делегація Палати представників США перебуває в Брюсселі

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    <p>За словами Ненсі Пелосі, лейтмотивом візиту американської делегації є слово &laquo;повага&raquo;</p> - Делегація Палати представників США перебуває в Брюсселі

    За словами Ненсі Пелосі, лейтмотивом візиту американської делегації є слово «повага»

    Фото: Reuters

    Конгресмени засвідчили незмінність політики США щодо НАТО

    50 законодавців США на чолі із спікером Палати представників Ненсі Пелосі перебувають із візитом в Брюсселі. Ціллю візиту конгресменів є заспокоїти європейських союзників, що протиріччя на фоні політики Дональда Трампа є лише суперечностями в рамках однієї сім’ї.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    При цьому відносини між країнами ЄС і США залишаються міцними. За словами Ненсі Пелосі, лейтмотивом візиту американської делегації є слово «повага».

    Окрім того, спікер Палати представників нагадала в Брюсселі про те, що в січні дана палата Конгресу США схвалила резолюцію, яка забороняє Трампу припинити членство країни в НАТО. До того ж Ненсі Пелосі висловила тезу, що по питанням політики США щодо Північноатлантичного альянсу між представниками двох американських партій немає жодних розбіжностей.

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