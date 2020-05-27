Україна в ООН закликала Росію відмовитися від насильства та логіки війни



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Постійне представництво України при ООН оприлюднило заяву щодо вбивства на Донбасі українського військового

Українська сторона наголосила на необхідності виконання Росією міжнародних домовленостей щодо мирного врегулювання ситуації

Постійне представництво України при ООН вкотре закликало Росію припинити насильство на Донбасі та відмовитися від логіки війни, а також виконувати домовленості, досягнуті в тому числі на останньому саміті Нормандської четвірки в Парижі.

Про це йдеться в повідомленні у Twitter української дипломатичної місії при ООН.

«Сьогодні російські війська провели атаку на Донбасі, вбивши українського воїна. Режим припинення вогню порушується щодня», – заявили у постійному представництві України при ООН.

Також українська сторона наголосила на необхідності виконання Росією міжнародних домовленостей щодо мирного врегулювання ситуації.

Today Russian forces launched an attack in #Donbas killing a Ukrainian soldier. The ceasefire is being violated daily. #Russia must give up violence and the logic of war, and implement its obligations under the agreed conclusions of the Paris N4 Summit and the Minsk Agreements. pic.twitter.com/1QJ9SiGzTe — UKR Mission to UN (@UKRinUN) May 26, 2020

«Росія повинна відмовитися від насильства й логіки війни та виконувати взяті на себе зобов'язання відповідно до загальних узгоджених висновків Паризького саміту в «нормандському форматі», а також Мінських угод», - зазначається у заяві.

Нагадаємо, 26 травня російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників на Донеччині з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок кульового поранення загинув військовослужбовець ЗСУ.