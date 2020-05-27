Шість років тому українська авіація вперше завдала бомбового удару біля кордону з Росією

Народний герой Владислав Волошин (1988 - 2018)

Україна показала, що готова застосовувати авіацію для відбиття російської агресії

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Шесть лет назад пара штурмовиков Су-25 299-й бригады тактической авиации впервые в войне нанесла бомбовый удар по цели в 500 метрах от границы с Россией. Была атакована база отдыха «Ясены», которую заняло подразделение из банды наемников Алексея Мозгового, это произошло в Луганской области близ пропускного пункта Бирюково.

«Ясены» Мозговой занял еще 4 мая, а сил выбить его не было. Долгое время украинское командование не решалось наносить удары с воздуха по целям близ российской границы, чтобы в случае разлета осколков не создать Путину повод начать военное вторжение. Но после выборов 25 мая и признания в мире законного президента П.Порошенко, и.о. президента А.Турчинов разрешил применение первый бомбо-штурмовой удар по Донецкому аэропорту 26 мая, на следующий день последовал удар по «Ясеням», затем штурмовики начали применять и для поддержки войск в операции в Красном лимане и Николаевке 3 июня.

Свой первый боевой вылет шесть лет назад выполнил Народный герой Владислав Волошин (1988 - 2018). В налете на «Ясены» он шел ведомым в паре. Главной задачей для наших пилотов было показать способность наносить удары по целям близ границы, и никоим образом не задеть российскую территорию. Задача была выполнена. Противник понес небольшие потери, поскольку задачи сносить базу не было, штурмовики не несли большой нагрузки, но моральное значение этого первого удара в приграничном районе было огромным. Базу «Ясены» наемники оставили. А украинские пилоты показали, что хотя наши небольшие отряды на границе не имели наземной поддержки, но авиация своих не бросает и может протянуть руку помощи. Украина показала, что готова применять авиацию для отражения российской агрессии. Трудно переоценить значение этих событий. Вскоре на этом участке границы украинские пограничники вступили в бой и 27-29 мая впервые нанесли врагу серьезные потери.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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