Путін вже у червні хоче провести багатотисячний парад в охопленій коронавірусом Москві

А який парад без ветеранів? Тих самих дідів, які не просто в групі ризику, а яким 65 років виповнилося мінімум чверть століття назад

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Теперь, хочешь – не хочешь, а придется всем поправляться! Президент велел через месяц провести Парад, а еще через месячишко и Бессмертный полк. Отменить всё это еще раз невозможно, чтобы не быть посмешищем – значит, придется как-то за месяц срочно вылечиваться тем, кто заболел, перестать заражаться тем, кто еще не заразился, и перестать носить вирус тем, кто является его носителями. Теперь все ваши тела обязаны стать антителами!

24 июня будет не только в 75 раз объявлено о Победе над фашистами, но и впервые будет отпразднована победа над Коронавирусом. Чем хороши эти торжества: войну выиграли одни, а Победу себе присвоили другие. Добивать Гитлера можно каждый год без риска для жизни. А не получится 9 Мая, можно добить попозже, когда удобно – подходящая дата в календаре всё равно отыщется.

В этом году даже лучше всё сложилось! Ведь и 9 мая уже были воздушные Парады, и 24 июня будут и наземные, и морские, и снова воздушные. Наверное, это и называется «можем повторить».

С историей теперь всё понятно. Сложнее с современностью. Прекраснее Парада может быть только репетиция Парада. Которая регулярно парализует город и отвлекает на шагистику тысячи солдат, которым в это время лучше бы потренироваться отражать агрессию НАТО. Начинать репетиции надо совсем скоро. А мы помним, что репетиция майского Парада, который на Красной площади так и не состоялся, закончилась тем, что заболели около трехсот военнослужащих. Можем мы и это заодно повторить?

В городе, где до сих пор не отменили пропуска и маски, каждый день появляются сотни зараженных – давайте снова соберем тысячи солдат и офицеров и пускай они маршируют тесными рядами. Или Собянину придется свернуть всю эту лавочку с пропусками и признать, что Москва абсолютно здорова?

А какой Парад без ветеранов? Тех самых героических дедов, которые не просто в группе риска, а которым 65 лет исполнилось минимум четверть века назад. Им теперь тоже будет не опасно? Или для триумфа нашего Верховного Главнокомандующего декорация из стариков с медалями уже не нужна?

А потом и полк Бессмертный пройти должен. Каждый год шествие полка било рекорды массовости. Счет шел на миллионы. Рискнем? Имеем ли мы право отказаться и смалодушничать, сказав, что боимся какого-то вируса?

Не хочу повторять банальностей: но вы все для власти – просто красивая картинка на экране телевизора, которая должна порадовать глаз Начальника и навесить лапшу треклятому Западу. Главное добить фашистов, не доходя до Рейхстага. Прямо тут – в нашем собственном логове.

Ну, и следите за статистикой коронавируса. Нас ждет массовое, повальное исцеление во всех регионах. Чтобы водрузить наш флаг над развалинами КОВИДа к 24 июня.

Джерело: Эхо Москвы

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