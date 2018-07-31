День на Донбасі: дев'ять ворожих обстрілів, поранений боєць
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Бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
Російсько-терористичні війська упродовж цієї доби 9 разів порушили режим припинення вогню, один український військовий отримав поранення.
Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
«Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. Важке озброєння не застосовувалося», - зазначається у повідомленні.
Бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Південне, Новомихайлівка, Опитне, Павлопіль та Гнутове.
Внаслідок бойової активності терористів один захисник України отримав поранення.