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    День на Донбасі: дев'ять ворожих обстрілів, поранений боєць

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    День на Донбасі: дев'ять ворожих обстрілів, поранений боєць

    Бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

    Російсько-терористичні війська упродовж цієї доби 9 разів порушили режим припинення вогню, один український військовий отримав поранення.

    Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

    «Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. Важке озброєння не застосовувалося», - зазначається у повідомленні.

    Бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Південне, Новомихайлівка, Опитне, Павлопіль та Гнутове.

    Внаслідок бойової активності терористів один захисник України отримав поранення.

     

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