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    День народження президента. Колишній конкурент на виборах озвучив три побажання Зеленському

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    Володимиру Зеленському 25 січня виповнилося 43 роки - День народження президента. Колишній конкурент на виборах озвучив три побажання Зеленському
    Володимиру Зеленському 25 січня виповнилося 43 роки
    Фото: Володимир Зеленський/Facebook

    Гриценко бажає Зеленському більше спілкуватися з професіоналами

    У понеділок, 25 січня, Володимир Зеленський святкує день народження. Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко на своїй сторінці в мережі Facebook озвучив три основні побажання очільнику держави. 

    Насамперед Гриценко радить Зеленському позбавитися «любих друзів» і лизоблюдів в Офісі президента, які заглядають у рота, піддакують і славлять велич гаранта.

    «Друге – не гаяти часу на медійників і відосики, більше спілкуватися з професіоналами, які скажуть правду в очі та запропонують вірні рішення. Третє – ще раз перечитати свої виборчі обіцянки, разом із конституційними обов’язками президента, і почати їх сумлінно щоденно виконувати. Тоді, можливо, ще є шанс уникнути повного провалу», – написав Гриценко.

    Нагадаємо, у день народження президента Володимира Зеленського активісти проведуть акцію протесту проти тарифів на газ та електроенергію «Привітай президента платіжкою».

    У 2019 році Анатолій Гриценко балотувався на посаду президента України. За даними дослідження соціологічної групи «Рейтинг», лідер «Громадянської позиції» посідав п'яту позицію у президентському рейтингу. 

    Теги: політика Володимир Зеленський Анатолій Гриценко
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