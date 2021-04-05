Вандали на Луганщині розмалювали пам’ятник Героям-добровольцям

Вандалам загрожує до п'яти років тюрми

Поліція розшукує вандалів, які розмалювали пам’ятник воїнам-добровольцям у Лисичанську. Про це повідомила начальниця Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

«Вчора до поліції м. Лисичанська звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що по вул. Червоній, в районі Палацу культури, невідома особа розмалювала меморіал Героям-добровольцям. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що близько 6 години невстановлена особа замалювала фарбою первинні написи на пам’ятнику», – йдеться у повідомленні.

За фактом наруги над пам’ятником та пам’яттю про захисників Незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, поліцейські розпочали досудове розслідування.

Відомості щодо цієї події внесено до ЄРДР з правовою кваліфікацією ст. 297 КК України (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Пам’ятник Героям-добровольцям було урочисто відкрито на День захисника Вітчизни 14 жовтня 2020 року.

Правоохоронцями вживаються заходи щодо встановлення обставин події та особи, яка причетна до її скоєння.