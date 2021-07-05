Оперативні дані: в одній області не виявили жодного нового хворого на Covid-19

Всього в Україні коронавірус діагностували у 244 осіб за добу

За минулу добу 4 липня жодного нового хворого на коронавірус в Україні не виявлено у Чернігівській області. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (101), Житомирській (17), Одеській (16), Київської (15) і Вінницькій (11) областях.

Всього в Україні коронавірус діагностували у 244 осіб за добу. Одужали 419 пацієнтів, ще 14 померли.

Графіка: moz.gov.ua[

Раніше стало відомо, що заразитися на коронавірус після вакцинації можна, але перебіг хвороби у таких пацієнтів буде мати деякі особливості. Їх назвав кандидат медичних наук, імунолог Микола Крючков. Головною відмінністю перебігу Covid-19 у щеплених і тих, хто не пройшов вакцинацію, є тяжкість захворювання. За словами Крючкова, у тих, хто зробив щеплення від коронавірусу на 98-99% рідше зустрічається важкий перебіг хвороби.

Крім того, у ніч на 3 липня стало відомо про смерть 47-річного мешканця Вінницької області за чотири години після щеплення вакциною Pfizer.

Згодом у Pfizer відреагували на смерть українця після вакцинації.