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    Оперативні дані: в одній області не виявили жодного нового хворого на Covid-19

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    4 липня жодного нового хворого на коронавірус не виявлено у Чернігівській області
    Фото з відкритих джерел

    Всього в Україні коронавірус діагностували у 244 осіб за добу

    За минулу добу 4 липня жодного нового хворого на коронавірус в Україні не виявлено у Чернігівській області. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

    Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (101), Житомирській (17), Одеській (16), Київської (15) і Вінницькій (11) областях.

    Всього в Україні коронавірус діагностували у 244 осіб за добу. Одужали 419 пацієнтів, ще 14 померли.

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    Графіка: moz.gov.ua[

    Графіка: moz.gov.ua[

    Раніше стало відомо, що заразитися на коронавірус після вакцинації можна, але перебіг хвороби у таких пацієнтів буде мати деякі особливості. Їх назвав кандидат медичних наук, імунолог Микола Крючков. Головною відмінністю перебігу Covid-19 у щеплених і тих, хто не пройшов вакцинацію, є тяжкість захворювання. За словами Крючкова, у тих, хто зробив щеплення від коронавірусу на 98-99% рідше зустрічається важкий перебіг хвороби.

    Крім того, у ніч на 3 липня стало відомо про смерть 47-річного мешканця Вінницької області за чотири години після щеплення вакциною Pfizer.

    Згодом у Pfizer відреагували на смерть українця після вакцинації.

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    Теги: статистика українці Україна Черкащина коронавірус
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    Оперативні дані: в одній області не виявили жодного нового хворого на Covid-19